3 خناقات بين المشاهير في أسبوع: «رجال دين ومطربين ومذيعة ومطرب» (فيديو)

ثلاث «خناقات» ظهرت على السطح خلال الأسبوع الجاري، بين 6 من المشاهير، ووقعت لأسباب مختلفة ما بين خلاف فكري ودعوي وديني وبين خلاف على عائد أغاني على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وخلاف آخر بين زوجين سابقين وصل للتراشق اللفظي بينهما عبر حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «يوتيوب»، وشغلت هذه المشاحنات الرأي العام خلال الأسبوع، واهتم المواطنون بأخبار هذه المشاحنات ووصل بعضها لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند».

هذه المشاجرات نرصدها لكم كما يلي:

خالد الجندي يهاجم أحمد كريمة بسبب الطلاق الشفوي

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، واتهمه أنه دائما يذكر أهل بيتي وأهل بيت العلماء الآخرين في كل مناسبة.

وقال «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»: «لما اتكلمت على وثيقة التأمين قال طب ما يورينا يعمل وثيقة تأمين لمراته مالك ومال مراتي، يا كريمة لو كلام ولاد بلد الكلام عيب ميتقالش متجيبش سيرة مراتي في الموضوع ده كلام يتنافى مع الرجولة أنت راجل عالم ومحترم وقدوة، وكان لسه بيناقش الموضوع مع الإعلامي وائل الإبراشي راح قال نفس الكلام قالي خلي مظهر شاهين وخالد الجندي وسعد الهلالي خليهم يطلعوا مراتتهم على الهواء، يا أخي الفاضل ملكش دعوة بزواجتنا أنت راجل مثال وعالم وصالح وتقي ولا نزكيك على الله، التزم بآداب الحديث والحوار وخلي الحوار بينا وبين بعض».

وأضاف: «لو واحد جالي قال أنا سبت الدين وعاوز أتوب قولتله ليك توبة بس إذا قالي سب الدين قدامي وبعدين توب ده كلام يعقل، ما رأينا عالم يرتدي الزي الأزهري ويجيب سيرة زوجات أصدقاءه هذا عيب ولا يليق ويتنافى مع الأدب مش الأدب بس مع الرجولة اللي اتعلمناها في أحياءنا.. اللي أنت بتعمله ده ياكريمة اسمه عيب».

وتابع: «يا مشيخة الأزهر علموا الشيخ ماذا يقول وماذا لا يقول لأن هذا الكلام اسمه عيب والشيخ إذا لم يتحلى بالأدب كل اللي بنقوله هوا، والأمر الذي يثير الاستعجاب إن هذا الحوار السوقي لا يتناسب مع وقار العلم والعلماء يتنافي مع الموضوعية في التفكير العلمي لأن كلمة أنتي طالق حتى لو لم إهانة للمرأة معرفش كريمة يعرف الكلام ده ولا لأ».

مي حلمي تهاجم زوجها السابق محمد رشاد والأخير يرد عليها

تحدثت الإعلامية، مي حلمي، عن أسباب طلاقها، عقب أشهر من انفصالها عن نجم «أراب أيدول» الفنان محمد رشاد.

وظهرت «مي» في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا مذيعة من 5 سنين، لكن من سنتين بالظبط بدأت حياتي تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

محمد رشاد يدافع عن نفسه: إن الله حليم ستار

وعلى الفور قرر الفنان محمد رشاد، الدفاع عن نفسه، بمقطع فيديو أيضًا، يرد من خلاله على حديث «مي»، قائلًا: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار».

تراشق بين حمو بيكا وعمر كمال

ووقع تراشق بين عمر كمال وحمو بيكا مطربي المهرجانات بسبب خلافات بينهم بدايته كانت بنشر الأخير صورة لعمر كمال وعليها علامة «X»، وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فسبوك»، قائلًا: «ياريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة».

ثم رد عليه عمر كمال في فيديو طويل وقال فيه: «بص يا حمو أنا محترم وصبرت كتير على إهانات الناس وقلة أدب الناس وأنت طالع تقول على عمر كمال وحسن العجوز قصيرين، أنا ممكن اطلع أقول عليك بكرش لكن ده كلام قلة أدب ماليش فيه بس قلة الأدب وقلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي»، وصولًا لظهورهم في مداخلة هاتفية للحديث عن مشاجرتهم مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

من أصحاب مزيفة لـ أنا اللي شهرتك..القصة الكاملة لخناقة عمر كمال وبيكا