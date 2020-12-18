غراب: 5 نقاط لمراقبة التزام أتوبيسات العمال بإجراءات الوقاية

٫قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن هناك تشديدا كبيرا على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، خصوصا مع تزايد الأعداد المصابة بالفيروس الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية بها كثافات سكانية مرتفعة، بالإضافة لمدن صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس.

غرامات فورية للسائقين والركاب غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تواجد أكثر من مدينة صناعية داخل محافظة الشرقية يستلزم تحركا كبيرا للعمالة في الصباح الباكر والعودة، ولذلك يجب التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية خصوصا مع الأتوبيسات والعربات التي تنقل العاملين، كاشفا عن تشكيل 5 نقاط لمتابعة السيارات وتحركاتها في مداخل ومخارج المدن على مستوى المحافظة للتشديد على ارتداء الكمامات، وفي حال وجود مخالفات داخل السيارات يكون هناك غرامة فورية على الركاب والسائق.

تخفيض أعداد الركاب داخل السيارات الخاصة بالعمالة 50%

وكشف غراب أنه أصدر تعليمات مشددة للسائقين بعدم التحرك من المصنع إلا بعد ارتداء الجميع الكمامات، بالإضافة للتنسيق مع جهاز العاشر من رمضان والتنمية الصناعية على جميع المصانع لتخفيض أعداد الركاب داخل السيارات الخاصة بالعمالة 50%، موضحا أن الغرامة توقع على سائق المركبة مع الإنذار للراكب.

منع استخدام القاعات في الأفراح بدءا من الغد

وناشد غراب المواطنين تغيير ثقافتهم فيما يخص خلع الكمامات وارتدائها فقط في حال وجود تفتيش أو لجان، خصوصا أن ارتداء الكمامات يحافظ على المواطنين بالموجة الثانية للفيروس، مشيرا إلى أنه أرسل إنذارات لكافة قاعات الأفراح والاجتماعات والفنادق لمنع استخدام القاعات في الأفراح، ومن يرغب في إقامة حفل زفاف يكون في مناطق مفتوحة وبأعداد قليلة للغاية، مع تطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية من كمامات والتباعد الاجتماعي.

«ملف التصالح» ينتهي خلال 15 يوما بمحافظة الشرقية

وكشف غراب أن التصالح على مخالفات البناء يسير بشكل جيد بالمحافظة، وتقدم 221 ألف مخالف على التصالح ونسبة المتقدمين حوالي 95%، ومتبق 5% مخالفات فقط، وخلال الـ15 يوما المقبلة سيتم إنهاء هذا الملف تماما.