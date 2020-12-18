وفاة غواص صرف صحي أثناء أداء عمله بالبحيرة

لقى أحد غواصي الصرف الصحي بالبحيرة، مصرعه اليوم الجمعة، أثناء أداء عمله بإحدى البيارات بمدينة دمنهور، بعدما تعرض لحالة اختناق داخل البيارة وغرق إثرها، وجرى انتشال جثته عقب وفاته مباشرة، وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي صرف التعويض المقرر لأسرة المتوفى، كما نعى زملاؤه الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان كرم سعيد 42 سنة، غواص صرف صحي بالبحيرة، لقى مصرعه صباح اليوم، بعد إصابته باسفكسيا الغرق داخل بيارة صرف صحي كبيرة بدمنهور، وذلك أثناء مهام عمله بتسليكها، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى دمنهور العام، تحت تصرف النيابة.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأسبوع الماضي، حفل تخرج الدفعة الأولي من غواصي الصرف الصحي، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، والربان عمر عز الدين، رئيس مجلس إدارة مدرسة الغوص المصرية الدولية، والربان محسن الجوهري، مدير المدرسة المصرية للغوص، والمهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين.

وجاء تخرج أول دورة تدريبية متخصصة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بناء علي توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الدولي للأعمال البحرية لإعداد كوادر من الشركة متخصصة في مجال الغوص التجاري "غواص المياه الداخلية والصرف الصحي" وعقد مؤتمرات ومشاريع بحثية وورش عمل، وعمل ندوات ودورات تدريبية متخصصة.

من جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الربان عمر عز الدين والربان محسن الجوهري أبطال حرب أكتوبر المجيدة ممن صنعوا التاريخ فى الحرب لتمد بطولاتهم بالعمل والحرص على سلامة ابنائنا بتوفير التدريب بالمدرسة المصرية الدولية للغوص

وأضاف أن شركة مياه البحيرة صرح كبير على أرض البحيرة تحرص دائما على أمن العاملين من خلال السلامة الصحية المهنية.