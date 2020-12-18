جراحة نادرة بـ«تعليمي طنطا» لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي ￼من جراحي التجميل والإصلاح بكلية الطب بالجامعة، في إجراء ‏جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وأكد عميد طب طنطا، أن الجراحة أجريت داخل المستشفى التعليمي العالمي، في إطار العمليات الكبرى والنادرة، وهو ما يمثل تأكيدا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن الطفلة كانت تعاني من عيب خلقي في الجبهة، وخضعت لجراحة نادرة استغرقت 8 ساعات، حيث تم إصلاح التباعد بين العينين والأنف، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي، وطاقم التخدير برئاسة الدكتوره هالة الجندي، وكذلك طاقم التمريض المشارك في العملية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سويلم، مدير العمليات بمستشفى طنطا التعليمي، أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي من طاقم جراحة التجميل ضم الدكتور طارق البانوبي، والدكتور طارق شكر، وإبراهيم مصطفى، المدرس المساعد، ومن طاقم التخدير، الدكتور أحمد سعيد، والدكتور أحمد عطيه جاد، والدكتور سامح فتحي، والدكتورة هند الشاذلي، والدكتور مصطفي شاهين، المدرسان المساعدان.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة في الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطره بنسبة 100%، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن نجاح المستشفى التعليمي في القضاء على قوائم الانتظار يأتي نتيجة تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا، مشيدا بجهود الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.