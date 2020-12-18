230 رحلة بمطار القاهرة الدولي تقل 30 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 112 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 15 ألف راكب، كما يغادر المطار 118 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وآسيوية وإفريقية، تقل على متنها نحو 15 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول حوالى 30 ألف راكب على متن 230 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

إجراءات احترازية للحد من كورونا

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة لمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

تنسيق لاستقبال الكريسماس

وواصلت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، تزيين مباني الركاب لاستقبال الكريسماس، وإضافة جو من البهجة والسعادة بين المسافرين والوافدين والعاملين بصالات السفر والوصول.