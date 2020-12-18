إنقاذ قدم مصاب بكورونا من البتر بعملية تسليك بـ«المنصورة الدولي»

أنقد فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجدي «الدولي»، بقيادة الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى، اليوم الجمعة، مريض كورونا من بتر قدمه، من خلال إجراء عملية تسليك شرايين الطرف السفلي الأيمن لساق المريض، حيث كان تعاني من وجود جلطة حادة وانسدادات بشرايين الفخذ والساق.

وبحسب بيان إدارة المستشفى، فقد تمكن فريق طبي من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة العام الجديد، من استعادة الدورة الدموية الطرفية لمريض يبلغ من العمر 67 عاما إيجابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» محول من مستشفى صدر المنصورة.

وحضر المريض إلى استقبال المستشفى يعاني من ألم وزرقة بالقدم والساق اليمنى، وبالكشف الطبي والفحوصات والأشعة تبين وجود جلطات حادة وانسدادات بشرايين الحوض والفخذ والساق الأيمن للمريض.

واتخذ الفريق الطبي قرارا فوريا، بإجراء عملية تسليك للشرايين الطرفية باستخدام القسطرة لاستعادة الدورة الدموية والحفاظ على قدم المريض من البتر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم استعادة الدورة الدموية الطرفية للمريض.

شارك في إجراء الجراحة فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية مكون من: الدكتور إسماعيل حامد، دكتوراة جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق، والدكتور محمد السيد، طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية، وبمساعدة الدكتور نشأت فتحي، استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، بالإضافة إلى فريق التمريض.

ومن جهة أخرى، أجرى فريق متعدد التخصصات بالمستشفى، يتكون من 3 فرق مختلفة، «فريق جراحة الأوعية الدموية، وفريق أمراض الكلي، وفريق التصوير الطبي» عملية قسطرة تشخيصية لمريضة تعاني من فشل كلوي مزمن، وتعاني من ضيق بالأوردة المركزية بالرقبة والصدر، وتم إجراء توسيع للأوردة المركزية باستخدام البالونات عالية الضغط وتركيب قسطرة غسيل مستديمة، وذلك طبقا لأحدث التوصيات الطبية العالمية وباستخدام أشعة الدوبلكس والقسطرة التداخلية.

وشارك في إجراء العملية فريق العمل المكون من كل من: الدكتور هاني حسني، دكتوراة جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد النقيب، أخصائي أمراض الكلى، والدكتور أحمد خليل، زمالة جراحة الأوعية الدموية، والباز محمد الباز، فني التصوير الطبي.