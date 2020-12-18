بدء تركيب القطع الموفر للمياه بـ2000 مسجد وكنيسة بالدقهلية

بدأت محافظة الدقهلية، في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير استهلاك مياه الشرب، من خلال تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، حيث استهدفت 1937 مسجدا أهليا، وكذا الكنائس بنطاق المحافظة، التي ستخفض استهلاك المياه بحوالي 50%.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هذه الاستراتيجية تستهدف تغطية 1937 مسجدا أهليا على مستوى المحافظة، وسيكون لها الأثر البالغ والكبير في ترشيد استهلاك المياه بشكل عام، مشيرا إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه بحوالي 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.

ووجه المحافظ، في بيان له، الشكر والتقدير للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لما يقدمه من دعم، وذلك بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب هذه القطع ومتابعتها، من خلال فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب، وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكدا أن مشاركة وزارة التنمية المحلية مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية يساهم في تطبيق هذه الاستراتيجية بالشكل الأمثل، حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وقالت المهندسة شيماء صديق، مدير عام إدارة المرافق بديوان عام المحافظة، إننا بدأنا بالفعل تركيب القطع الموفرة بعدد من المراكز والمدن والأحياء، وبدأنا في كل من: تمي الأمديد وطلخا وشرق وغرب المنصورة، مؤكدة أنه يجرى حاليا الحصر الشامل لصنابير المياه في جميع دور العبادة، وأن العمل مستمر لتغطية جميع المساجد الأهلية بنطاق المحافظة.

وأضافت صديق، أنه يتم تنفيذ توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليق بوسترات، توضح أهمية القطع الموفرة، وكذلك أهمية الحفاظ علي المياه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بأهمية تنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، وفي ضوء هذا أصدرت وزارة التنمية المحلية تكليفات للمحافظين بشأن آليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و 6 آلاف كنيسة.