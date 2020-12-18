داسيا تطرح «سانديرو» الهاتشباك الجديدة 2021 (صور)

خلال الأيام الماضية تم الإعلان رسميًا عن الجيل الجديد من سيارة «داسيا سانديرو» الجديدة موديل العام 2021، حيث أعلن وكلاء شركة داسيا الرومانية عن بدء بيع السيارة بتصميمها الجديد، في عدد أكبر من أسواق أوروبا وآسيا وعدة بلدان حول العالم.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، ومنها الهيكل المتميز والذي جاء بتصميم مختلف كليًا حيث أصبح أقرب إلى هياكل سيارات الهاتشباك الشبابية مثل غولف الشهيرة من فولكس فاغن، حيث ازدادت انسيابيته لتقليل مقاومة الهواء.

وتعد تلك السيارة أكثر ديناميكية بفضل الزجاج الأمامي الأكثر انحدارًا.

يعد طراز «سانديرو» هاتشباك، أحد أشهر طرازات الشركة من الفئة B في أوروبا، ومن الداخل اختلفت هذه المركبة كليا عن مركبات «سانديرو» التي طرحت في السابق، إذ زودت بواجهة قيادة متطورة في منتصفها محور خاص يثبت عليه شاشة تعمل باللمس شبيهة بالحاسب اللوحي، كما يمكن إزالة هذه الشاشة ليظهر خلف المحور مكان خاص لتثبيت الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية، لاستعمالها كأداة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم»، تم تجهيز السيارة بأنظمة تكييف حديثة، وأنظمة لتدفئة المقاعد، وعدة منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وأتت بعض نسخها بست وسادات أمان هوائية لحماية الركاب من الحوادث، ونظام فرملة أوتوماتيكي لتفادي الحوادث على السرعات التي تتراوح ما بين 130 و140 كلم/ساعة.

وتتوافر السيارة بعجلات بمقاس 15 إنشًا، وبعدة أنواع من المحركات الاقتصادية، منها محرك SCe 65 سعة 1.0 لتر ثلاثي الأسطوانات، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات بقوة 65 حصانًا.

والخيار الثاني محرك TCe 90 توربو بسعة 1.0 لتر، بثلاث أسطوانات بقوة 90 حصانًا مقترنًا إما بعلبة تروس يدوية بـ6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

وبشأن أسعار نماذجها في السوق الأوروبية فتبدأ من 8690 يورو تقريبًا.