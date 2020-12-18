القصة الكاملة لـ«بوست» أنقذ فتاة من الانتحار بالدقهلية

«لو حد يقدر يساعد، فيه بنت كانت بتحاول تنتحر علي كوبري طلخا ولحقناها بالعافية هي حاليا معايا، لكن مش عارف أعمل إيه، لأن المشكلة مع البنت، والمفروض تدخل مستشفى، آسف علي إزعاجكم بس مش عارف أعمل إيه رجاء المساعدة».

كان هذا طلب استغاثة أطلقه الدكتور أحمد سامح العشرة، مدرس جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، علي الجروب الخاص بالكلية على موقع «فيسبوك» فشاهده قيادات جامعة المنصورة.

بدأت الواقعة بتمكن «العشرة» ومعه محامٍ وعدد من المواطنين، من إنقاد فتاة من الانتحار علي كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث فكر الطبيب في نقلها للمستشفى للتلقى العلاج النفسي، لكن وبحكم مهنته، كان يعلم أن مستشفى الطوارئ بالمنصورة لا يستقبل أي حالات في هذا اليوم، لأنه مخصص لها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع لاستقبال الحات الطارئة، وباقي الأيام في مستشفيات الصحة بالدقهلية وبخلاف هذا يكون الأطباء في الأقسام والاستقبال مغلق.

كانت غاية الطبيب أن ينقذ الفتاة وينقلها إلى المستشفى، لأنه متأكد من خبرته الطبية أنه لو تركها ومضى فستكرر محاولة الانتحار، ولابد من التدخل الطبي والطب النفسي لعلاجها، وتركها بدون علاج خطر كبير على حياتها.

وتابع «العشرة» التعليقات علي «البوست» الذي كتبه، فوجد رد الدكتور سمير عطية، مدير عام مستشفى الطوارئ، المفاجئ، «هاتها يا دكتور سنكون جاهزين في استقبالها» وليرد الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي «الدكتورة نوال قنديل، من قسم الطب النفسي، ستكون موجودة في استقبال المستشفى فورا».

بدأ الطبيب يهدأ قليلا، وأخذ الفتاة ومعه أحد المواطنين الذي شارك في إنقاذها، وفور وصوله للمستشفى، وجد الأطباء ينتظرونه على باب المستشفى ويستقبلون الفتاة، التي تبين أنها طالبة بجامعة المنصورة، ليبدأوا في العلاج فورا، وتعرفوا على بيانتها، واتصلوا على والدتها التي حضرت إلى المستشفى على الفور.

وقال الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي، إن متابعة الحالة كانت من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتورة سلوى طوبار، رئيس القسم، وبدأنا في العلاج فورا، وتم نقلها إلى قسم الطب النفسي، فالمريض في هذه الحاجة يحتاج إلى عدة مراحل للعلاج، ويحتاج إلى تأمين حتى تستقر الحالة، وبعدها تبدأ جلسات العلاج النفسي، والاحتواء ثم بدء خطة العلاج الدوائي.

وأضاف الوصيفي لـ«الوطن»، «استمرت الخطة حتى استقر لدينا أن أفكار معدلات الانتحار لديها قد انخفضت، وحاليا نعطي تعليمات للأهل لكيفية التعامل معها».

وأكد على أن السوشيال ميديا كان لها تأثير سريع في إنقاد تلك الطالبة وتكاتف كل الظروف لإنقاذها وكل ما حدث كان في دقيقتين، وكل الظروف تجمعت للتعامل السريع معها.