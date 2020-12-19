تقرير: الصين ستساهم بـ15.6 من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في 2024

أوضح تقرير صدر حديثًا أن الصين ستصبح محفزًا رئيسيًا لنمو الذكاء الاصطناعي العالمي، وستساهم بنسبة 15.6 بالمئة من حجم السوق بحلول 2024.

وأشار تقرير التقييم لعام 2020-2021 لتطوير الصين قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، الذي أصدره بشكل مشترك شركة «البيانات الدولية»، وهى شركة لأبحاث السوق العالمية، ومجموعة «إنسبر لتوريد الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة»، إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي الصيني سيبلغ 6.27 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، سيحافظ حجم السوق لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين على معدل نمو سنوي مركب بمقدار 30.4 بالمئة، ليصل إلى 17.22 مليار دولار أمريكي بحلول 2024، بحسب التقرير.

وتطور تطبيق الذكاء الاصطناعي بسرعة منذ 2019. وتظل الرؤية الحاسوبية هى أكبر تطبيق للذكاء الاصطناعي في الصين مع حصة في السوق تصل إلى 40.6 بالمئة في 2019.

وفيما يخص الانتشار في تطبيقات الصناعة، تسيطر صناعة الإنترنت على السوق بقوة وتليها صناعة الاتصالات والصناعات التحويلية. وفي النصف الأول من هذا العام، تقدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة في الصناعة الطبية وشهدت زيادة حادة، بحسب التقرير.

أمريكا الأولى في استثمارات الذكاء الاصطناعي تليها الصين

وأطلقت «Tortoise media» مشروع بيانات لقياس وترتيب البلدان حسب الذكاء الاصطناعي، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا، تلتها الصين.

وأظهر مؤشر «Tortoise Intelligence»، الذي يقيس أكثر من 143 مقياسًا لمستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدة معايير كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير وغيرها، أن المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيًا، والمركز 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.