الملا: القيادة السياسية جعلت على رأس أولوياتها تلبية احتياجات أبنائها

وجه الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لمؤسسة أخبار اليوم العريقة على الإعداد المتميز لهذا الحدث بنجاح كبير للعام السابع على التوالي وتأتي أهمية هذا الحدث بما يتيحه من جلسات مهمة نستعرض خلالها السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة؛ ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت بالتزامن مع تعرض العالم بأسرة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثار اقتصادية واجتماعية عميقة.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أن القيادة السياسية جعلت خلال الـ6 سنوات الماضية على رأس قائمة أولوياتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمنا غاليا من دماء أبنائه؛ وتحمل كثيرا خلال سنوات طويلة ذلك إلى جانب الحرص على جعل لمصر دورا رائدا وفعالا إقليميا ودوليا.

وتابع، أن مصر كانت في أشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جرئية وإرادة شعب عظيم يسعى دون كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بآماله وطموحه وبذلك تمت صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

وأكد، أن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة؛ وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.