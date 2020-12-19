مصرع عامل وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة على «صحراوي قنا»

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 14 عاملا زراعيا، صباح اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، أمام كافتيريا جمال، على الطريق الصحراوي، بمركز أبو تشت.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة و14 مصابا إلى مستشفى أبو تشت، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.