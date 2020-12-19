بعد خناقة بيكا وعمر كمال.. 10 مخالفات تحيل أغاني المهرجانات للتحقيق

جددت أغاني المهرجانات الجدل مرة أخرى بعد مشاجرة اعتبرها البعض «مصطنعة» بين حمو بيكا وعمر كمال، في مداخلة على الهواء ببرنامج التاسعة على القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

وكان سبب المشاجرة التي وصفها البعض بـ«التمثيلية» الأموال التي يحصلها كلا منهما من موقع «يوتيوب»، وقيام «بيكا» بتوجيه انتقادات لاذعة لـ«كمال» وتأكيده بأنه «مش عايز يعرفه تاني»، حتى تم اليوم الإعلان عن مهرجان غنائي جديد يجمعهما معا بعنوان «هفضل أستاذ».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد طالب في فبراير الماضي جميع القنوات الفضائية، بمراعاة الذوق العام في كل ما يتم عرضه على الشاشات سواء برامج أو حوارات أو أغانٍ، كما طالب المجلس القنوات مراعاة المعايير الإعلامية فيما يخص تناول الأعمال الإبداعية، بما يرتقي بالذوق العام في مخاطبة الجمهور.

ووضع المجلس عددا من المعايير، محذرا من مخالفتها، قائلا: «إنها تطبق على الجميع»، جاءت كالتالي:

1- احترام المحتوى للغة العربية الفصحى وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئ أو الألفاظ المتدنية الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة.

2- حماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في استماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.

3- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية أو تحرض على الفسق والفجور أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري أو حض المتلقى على الاقتداء بهم.

كما وضع المجلس كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع والذي اشتمل على 7 بنود هي: «الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، عدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات، عدم الإساءة إلى الأخرين واحترام الرأي الآخر، عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع».

عضو الأعلى للإعلام: اللجنة رصدت مهرجانات هابطة

وفي نهاية أغسطس الماضي أحالت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة رانيا هاشم، عضو المجلس، تقريرا للتحقيق مع إحدى المحطات الإذاعية بتهمة مخالفة المعايير والأكواد التي وضعها المجلس من خلال بثها أغنية مهرجانات «هابطة» تسمى «الصحاب يالا»، عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكّدت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حينها، أنَّ المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات «عشوائية وهابطة»، في محطة خاصة موجهة للشباب.

وأشارت إلى أنّ المخالفة تمّ إحالتها للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل «الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا».

وأوضحت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ اللجنة انتقت مجموعة مختصة بالرصد والمتابعة، مبينة أنَّه من المقرر أن يصدر التقرير السنوي الخاص بالحالة الإعلامية خلال شهر ديسمبر الجاري.