الأمن يلاحق سارقي الركاب بـ4 محافظات ويضبط متطوعي جمعية خيرية مزيفين

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وضبطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال الصفة باستخدام سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزة إثنين منهم (كمية من مسحوق الهيروين - 2 سلاح أبيض «مطواة»)، وتمّ بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية.

تمّ ضبط شخصين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وجرى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية حال قيامها بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع، وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل المسكن التي تعمل به بمنطقة مصر الجديدة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، بإصابة (سائق بشركة للأدوات الكهربائية) بأعيرة نارية وما قرره مندوبي مبيعات يعملان بذات الشركة، أنه حال استقلالهم سيارة ربع نقل "قيادة السائق المُصاب - تابعة للشركة عملهم" وسيرهم بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم فوجئوا بقيام مجموعة أشخاص يستقلون سيارة بإعتراضهم ولدى محاولة السائق الهرب أطلقوا أعيرة نارية تجاههم فأحدثوا إصابته وبعض التلفيات بالسيارة وإستولوا منهم على مبلغ مالي وفروا هاربين.

تمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لعمله بشركة أدوات كهربائية لديها أعمال مرتبطة بنشاط الشركة محل عمل المجني عليهم، وعلمه بخط سيرهم خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث تمّ تتبع سيارة المجنى عليهم بإستخدام السيارتين المضبوطتين ولدى وصول سيارة المجنى عليهم لمحل الواقعة، أطلقوا عدة أعيرة نارية تجاهها فأحدثوا إصابة السائق، واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم المذكور أيدوها وتمّ بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ مالي.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بقيام أحد الأشخاص بطلب توصيله إلى أحد الأماكن وبالطريق استوقفه مجهولان يستقلان "دراجة نارية" وقاموا بتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش" وإستولوا على مركبة "التوك توك" الخاصة به، وأضاف أنه في أثناء مطاردتهم ومحاولة ضبطهم باستقلال دراجة نارية قيادة أحد الأهالي، إلا أنهم اصطدما بدراجة نارية أخرى مما أدى إلى إصابتهما.

تمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة التوك توك المستولى عليها – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية المستخدمين فى ارتكاب الواقعة).. وبمواجهتهم اعترفو بارتكاب الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية كرهاً عن قائديها، وأقرّ أحد المتهمين بقيامه باستقلال مركبة التوك توك قيادة المجني عليه بزعم توصيله، في حين قام اثنين من المتهمين بتتبعه مستقلان دراجة نارية وصولاً لمكان الواقعة وهدده أحدهم بفرد خرطوش واستولوا على المركبة قيادته كرها عنه، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من مستخدمي هاتفين محمولين مُحددين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليها عن طريق الاتصال بها وادعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية وعرضهما عليها الحصول على قرض مالي مقابل إيداع مبلغ مالي كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد باسم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) فعملت على إيداع مبلغ مالي.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل، وعاطل له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي عدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة) واعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) حيث تمّ ضبط أربعة منهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - مصوغات ذهبية - 12 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفياً، والادعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات في السداد مقابل تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم في ذلك اثنين من موظفي البريد محددين، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالي.