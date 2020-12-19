تأهيل 30 منزلا بقرية سيدي شبيب بالضبعة ضمن «حياة كريمة»

أعلن المهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في محافظة مطروح، عن الانتهاء من إعادة تأهيل وتجديد 30 منزلا بقرية زاوية سيدى شبيب بمركز ومدينة الضبعة، ورصف طرق شوارع القرية بطول 8 كم لربط التجمعات ببعضها.

وقال السنيني، اليوم السبت، إننا انتهينا من أعمال إنشاء خزان مياه للوحدة الصحية للقرية، لافتا إلى أنه تم تدعيم القرية بمحول كهرباء إضافي جديد قدره 100 كيلو وات، بالإضافة إلى محول آخر بالقريةن بدعم من وزارة الكهرباء والطاقة.

وأضاف أنه جارِ الانتهاء من شبكة الصرف الصحي بالقرية الأم، كما يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز مدخل القرية، تمهيدا للافتتاح قريبا، وكذلك تم رفع كفاءة مركز شباب قرية حسنبك بالضبعة، وصيانة النجيل وتركيب شبك حول الملعب الخماسي وتجهيز مدخل مركز الشباب بها.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» بعدد 5 قرى بالمحافظة، ومنها قرية زاوية سيدي شبيب بمركز الضبعة، مع تنفيذ مشروعات لتوفير «حياة كريمة» للأهالي والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مع الاطمئنان على التجهيزات النهائية لافتتاح أعمال تطوير قرية سيدي شبيب بالمشروعات المخططة وفق المبادرة.

وأكد «شعيب» أن من بين المشروعات الجارِ تنفيذها، رفع كفاءة مبنى مركز شباب سيدي شبيب، والانتهاء من تركيب نجيل جديد لأرضية الملعب الخماسي، وقرب الانتهاء من إنشاء عدد 6 فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسه سيدي شبيب، وكذلك الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الوحدة المحلية.

وتكثف محافظة مطروح، من جهودها في 5 قرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومنها قرى بهي الدين في مركز ومدينة سيوة، وسيدي شبيب، وزاوية العوامة في مركز الضبعة، بالإضافة إلى قريتين في البنجر وسيدي براني، ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فيهما، للارتقاء بمستوى الخدمات، ومنها مشروعات بناء منازل جديدة للأسر الأكثر احتياجا، ورصف طرق، ومد شبكات وأعمدة الكهرباء، ومشروعات مياه وصرف صحي، وإنشاء وتطوير مراكز شباب، ووحدات محلية، وآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار.