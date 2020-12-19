كشف ملابسات اختطاف شخص بالدقهلية بسبب 12 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص- مقيم بطلخا).. بتلقيه إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيامه بإختطاف شقيقه (تاجر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وذلك لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور "يعمل بالخارج" ، بالإستيلاء على مبلغ (12 مليون جنيه) منه وبعض التُجار "مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط" لإستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية ، إلا أنه لم يف بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بدائرة مركز شربين، وأمكن ضبط عدد (5) من المتهمين..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بإتفاقهم على إختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالإستيلاء منهم على مبالع مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها.. وبمواجهته المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز).. بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" بإختطاف نجلها "سن 8" حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وعقب إستشعار باقى المتهمين بضبطهما وملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته، وبتكثيف الجهود تم ضبط باقى المتهمين .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجنى عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقم برد تلك المبالغ وهرب، حيث قام أحدهم بقيادة سيارة أجرة والتوجه للقرية محل سكن المجنى عليه وباقى المتهمين وتركها، ثم إستقل مركبة "توك توك" صحبة أحد المتهمين عقب قيام الآخران بمراقبة المجنى عليه ، وأكدا وجوده بمفرده، وتم إقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (مسدس صوت - سيارة أجرة- مركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.