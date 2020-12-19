عاجل.. «شكري» يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له صباح اليوم هو ووزيري خارجية الأردن وفلسطين.

وأضاف شكري: "الرئيس استقبلنا الصباح، وذلك من منطلق اهتمامه بالقضية الفلسطينية واتصالا بلقاءه الأخير مع رئيس فلسطين محمود عباس، وتنسيقه المستمر واللقاءات التي تجمع بينه وبين الملك عبدالله ملك الأردن".

وتابع شكري: «الجلسة تناولت كافة الأبعاد المختلفة للقضية والتأكيد على دعم مصر الكامل والتنسيق من أجل دولة فلسطين، والعمل المشترك بين مصر والأردن وفلسطين على المستوى الوزاري، وعلى مستوى القيادات والسعي لإيجاد الأطر والمبادرات لتحقيق الهدف والوصول للحلول السلمية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بقصر التحرير، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية.