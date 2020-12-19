التضامن تفتتح المركز الرئيسي لمؤسسة «الدواء للجميع» الخيرية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المركز الرئيسي لـ مؤسسة الدواء للجميع الخيرية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، والتي تهدف إلى توفير الدواء والأجهزة الطبية المنزلية للمرضى غير القادرين، من خلال منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الأدوية المنزلية المهدرة من المتبرعين، وفرزها والتأكد من سلامتها وإعادة توزيعها على المرضى المحتاجين مجانًا بعد العرض على اللجنة الطبية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشادت «القباج»، بمبادرات المؤسسة التي تركز على الصحة والفقر وجودة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد وليس مادي فقط.

وأوضحت، أن برنامج «تكافل وكرامة» التابع للوزارة وصل فيه عدد المسجلين 3.6 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الأسر التي من بينهم حالات مرضية تستحق الرعاية.

وأعربت، عن دعمها لنشاط المؤسسة الذي يركز على المرضى غير القادرين، مؤكدة ترحيبها بتعزيز آفاق التعاون من خلال توفير أجهزة علاج السدة الرئوية للمؤسسة، فضلا عن المشاركة في حملات المؤسسة خلال عام 2021 عبر جمعية الهلال الأحمر المصري والتي يمكن أن تساهم في توزيع الأدوية.

ولفتت «القباج» إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسة من خلال توفير الأجهزة التعويضية لتوزيعها على ذوي الاحتياجات غير القادرين، مؤكدة أن المؤسسة تحقق من الجودة وآليات عمل تجعلها نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

كما استعرض الدكتور وليد شوقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة آليات العمل واستقبال الأدوية والمستلزمات الطبية المنزلية وفرزها وأساليب توزيعها على المرضى، بعد تقديم الأوراق الثبوتية للمرض كما يتم اجراء بحث حالة اجتماعية للتأكد من عدم قدرة المريض على عدم دفع ثمن الدواء.

ومن جانبها شهدت الوزيرة فيلمًا تسجيليًا عن المؤسسة تحت شعار «معا نوفر الدواء للجميع» وهدف تأسيسها وسبل تقديمها الدعم من الدواء للمرضى غير القادرين وكيفية الاستفادة من الادوية المهدرة في المنازل، حيث نجحت المؤسسة في توفير 50 نقطة تجميع دواء ثابتة من خلال صناديق الدواء للجميع بالصيدليات الكبرى والنوادي، كما تتضمن برامج المؤسسة برنامج «اكفل طفل مريض»، وبرنامج «اكفل مريض السدة الرئوية».