استقبال 152 ألف طلب تصالح بالمنيا وإزالة تعديات بناء بمطاي وبني مزار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى الآن، 152 ألفًا و369 طلبا، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح ، حيث من المقرر ان يكون نهاية ديسمبر هو آخر موعد للتقديم.

أشاد المحافظ بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.

وقد واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 4 حالات بناء علي أراضي زراعية بقرية منبال.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 4 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية أبطوجة التابعة لمجلس قروي شلقام، جاءت ما بين حالتي مبان مخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ علي أرض زراعية بمساحة 24 سهما، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة ١ قيراط، وأخرى علي مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.