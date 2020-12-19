استقبال 152 ألف طلب تصالح بالمنيا وإزالة تعديات بناء بمطاي وبني مزار

استقبال 152 ألف طلب تصالح بالمنيا وإزالة تعديات بناء بمطاي وبني مزار
كتب:
اسلام فهمي
07:33 م | السبت 19 ديسمبر 2020
ازالة تعديات في المنيا
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى الآن، 152 ألفًا و369 طلبا، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح ، حيث من المقرر ان يكون نهاية ديسمبر هو آخر موعد للتقديم.
أشاد المحافظ بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.
وقد واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 4 حالات بناء علي أراضي زراعية بقرية منبال.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 4 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية أبطوجة التابعة لمجلس قروي شلقام، جاءت ما بين حالتي مبان مخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ علي أرض زراعية بمساحة 24 سهما، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة ١ قيراط، وأخرى علي مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.