مؤلفة رواية «ليليا والأرجوان»: فاقد الشيء يعطيه وبكثرة

قالت رانيا عزي، الكاتبة الروائية، ومؤلفة رواية «ليليا والأرجوان»، إن فاقد الشيء يعيطيه وبكثرة وليس كما تعلمنا من المقولة المعتادة بأن فاقد لاشيء لا يعطيه، لأنه أكثر من شعر بآلم فقدان هذا الشيء، فإذا وجدنا إنسان فاقد للحنان نجده حنون للغاية في تعاملاته مع الأخرين.

وأوضحت، أنها حاولت من خلال ورايتها أن تنقل معاناة المرآة في المجتمع المصري من قيود الأب إلى القيودة المجتمعية، إلى زواجها من رجل حياته ولغته الأرقام فقط.

لازم نهتم بالمشاعر

وأضافت «عزي»، خلال لقائها مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشاة «cbc»، «في الرواية لا أحاول أن أنكر أهمية لغة الأرقام، والمادة مهمة لحياة أي إنسان، هيعيش أزاي ويأكل أزاي، لكن لازم برضه نهتم بالمشاعر، لأن أي بنت عندها قلب ومشاعر، وهو طبعا كان عملي في الرواية جدا، وكل المشاعر اللي كانت بتنادي بيها بطلة الرواية، بالنسبة له حاجة تافهة».

الحب عند الرجال مش ورد ومشاعر

وتابعت الكاتبة الروائية: «بالتأكيد أنا لا أعمم ولا أتهم كل الرجال بأنهم بلا مشاعر وتسيطر عليهم لغة الأرقام والعملية فقط، ولكن هناك نسبة كبيرة من الرجال الحب بالنسبة لهم، ليس كلاما وليس مشاعر، فالحب بالنسبة له شي أخر مختلف عن تفكيرنا كسيدات، فنحن ننظر للحب على أنه ورد واهتمام، لكن الرجل ينظر من منظور آخر وبطريقة أخرى، فأن يوفر لبيته معيشة ميسورة من الناحية المادية هذا حب بالطبع، ولكن بطل الرواية لم يكن كذلك، بل كان أناننيا، لا يفكر سوى في متعته الشخصية».

الضغط بيغير الإنسان

وأردفت «القوة التي ظهرت علىها بطلة الرواية، حين قررت الانفصال، أتولدت بها ومتأصلة في شخصيتها منذ الصغر، فأي إنسان بيتولد لا يقبل على نفسه الإهانة، وهناك ناس تستطيع السيطرة على الوضع وترد الإهانة أو المعاملة السيئه، وناس أخرى مضطرة تعيش على تلك الحياة، لكن الضغط من الممكن أن يغير الإنسان، من شخصة مسالمة لإنسان مختلف».