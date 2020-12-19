عزة مصطفى مهاجمة البرلمان الأوروبي: إنتو فين من انتهاكات أردوغان؟

هاجمت الإعلامية عزة مصطفى البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: «آة عندنا مشاكل في مصر، ودة طبيعي جدا، وإنتو برضو عندكم مشاكل، والعالم كله عنده مشاكل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتخلوش المسألة محصورة في مصر بس، وإحنا متابعين إنتو قد إيه عندكم مشاكل خاصة بحقوق الإنسان لكنكم رافضين أو مش عاوزين تشوفوا كل اللي حصل من تطور وتغيير في مصر».

الكيل بمكيالين

وتابعت «مصطفى»، خلال برنامجها «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، «إنتو مش عاوزين تعترفوا إن مصر خدت خطوات غير مسبوقة للاهتمام بهذا الملف، وواضح إنكم بتكيلوا بمكيالين في ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم، وبتركزوا على أشياء بعينها في مصر، غالبا الأشياء بتكون حالات فردية، وبالمناسبة إنتو غير موضوعيين على الإطلاق».

الانتهاكات التركية والإسرائيلية

وواصلت: «عندي مجموعة من الاسئلة بسيطة جدا محتاجة أوجهها للبرلمان الأوروبي.. إنتو فين من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان عليهم كل يوم؟ إنتو فين من الانتهاكات التركية وتوغلها في دول كتيرة؟، وعدم احترامها لأي قرارات أو مواثيق أو اتفاقيات دولية؟ انتو فين من اعتقال أردوغان لـ 292 ألف شخص، وفصل أكتر من 130 ألف مواطن تركي من شغله؟».

واستكملت: «البرلمان الأوروبي فين من الانتهاكات الإثيوبية على إقليم تيجراي؟ إنتو يقينا متعرفوش لأن إثيوبيا مانعة دخولكم أصلا للإقليم، وفين أنتم من انتهاكات قطر وقمعه للشعب القطري والعمالة هناك؟ وفينكم من دعم قطر للجماعات الإرهابية، إنتو بس شايفين مصالحكم».

نصيحة للبرلمان الأوروبي

واختتمت: «أرجوكم ابذلوا مجهود بسيط أوي بحق ملايين الدولارات اللي بتاخدوها، واشتغلوا شوية، لأنكم بتاخدوا ملايين من ورا موضوع حقوق الإنسان، دة شغلكم، لكن أرجوكم هاتوا بيانات وأسماء بعينها عن 10 آلاف من أسماء المعتقلين اللي إنتوا بتقولوا عليهم في مصر بشأن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير»