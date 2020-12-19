قرار إسرائيلي يقضي بحجر العائدين من الخارج إلزاميا

وقّع المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، على أمر يطالب جميع الإسرائيليين العائدين من الرحلات في الخارج بالمكوث في الحجر الصحي الفوري عند عودتهم إلى اسرائيل، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وألغى هذا القرار قرارًا سابقًا كان يعتمد على تصنيف الدول حسب مستوى تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فيها، والذي كان يمنح اللون الأخضر للدول الآمنة كليًا ولا تتطلب العودة منها المكوث في حجر صحي، إلى تلك الدول المصنفة باللون الأحمر، والتي يحظر السفر اليها كليًا.

وسيتعين على الإسرائيليين العائدين من الخارج، بغض النظر عن الدولة، الالتزام بفترة حجر صحي إلزامية مدتها 14 يومًا.

ويأتي هذا الإجراء بعد عودة الآلاف من الإسرائيليين من رحلات الى خارج إسرائيل ولا سيما الى دبي خلال فترة عطلة عيد «الانوار» حانوكا اليهودي، مع الحفاظ على الإمارات اعتماد دولة خضراء يمكن السفر إليها، على الرغم من أن الدولة الخليجية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات كورونا مؤخرًا.

وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي: سيعتبر الإجراء الجديد ساري المفعول اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري، كاشفة أن بعض أعضاء الحكومة لم يتم إبلاغهم بالقرار وربما يسعون لإلغائه.

وصنفت إسرائيل، الإمارات منذ أغسطس الماضي، ضمن مجموعة الدول الخضراء المسموح السفر اليها، فيما أشار البعض إلى أن الدافع وراء القرار كان سياسيًا وليس اعتبارًا صحية، لأن إسرائيل في ذلك الوقت كانت على بعد أسابيع فقط من توقيع اتفاق تطبيع مع أبو ظبي، وفقا لوكالة «معا».