حبس 6 أشخاص بالدقهلية خطفوا مسنا 84 عاما وطلبوا فدية 12 مليون جنيه

قررت النيابة العامة لقسم شرطة أول المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم بحبس 6 أشخاص «تاجرين وعامل وثلاثة موظفين» 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهامات لهم بخطف رجل مسن وطلب فدية قدرها 12 مليون جنيه لخلافات مالية بينهم .

اعترف المتهمون تفصيليا، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يف بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.

وأكد المتهمون أنهم بعد علمهم بإبلاغ أسرة المجني عليه الشرطة باختطافه تخلوا عنه وتركوه في قرية بدائرة مركز شربين.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، ببلاغ موظف بالمعاش 71 سنة مقيم ببندر طلخا بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول أبلغه خلاله بقيامه باختطاف شقيقه 84 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي نصب، واستيلاء.

وأكد شقيق المجني عليه في بلاغه، أن نجل شقيقه حاصل على بكالوريوس ويعمل بدولة الإمارات منذ حوالى عام، وله معلومات جنائية «بالاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه منه وبعض التُجار ، مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لاستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يف بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ».

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل من المقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 متهمين وهم : تاجران وعامل وثلاثة موظفين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلي عن المجنى عليه بالقرب من قرية الوكالة دائرة مركز شربين.

وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض عليهم وتحرير المحضر اللازم لعرضهم علي النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم.