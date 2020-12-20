لو عدادك عطلان أو بيخرف وفاتورة المياه عالية.. أعرف الحل

يعاني عدد كبير من المشتركين من ارتفاع كبير من فواتير استهلاك المياه الشهرية، بسبب تعطل عداد المياه وعدم مرور الكشاف بشكل منتتظم، مما قد يؤدي إلى إصدار فاتورة لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك.

تنشر «الوطن»، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن للتعرف على أعطال عداد المياه، حتى لايتعرض لاستخراج فواتير أعلى من استهلاكه.

خطوات التعرف على أعطال عدادات المياه

- التأكد من سلامة عداد المياه يتطلب أن يكون العداد في مكان ظاهر وليس في مكان مطموس أو مغمور.

- التأكد بالنظر من توقف مؤشر العداد مع إغلاق صنابير المياه.

- التأكد أن حركته طبيعية وليست سريعة عن المعتاد مع تشغيلها.

- يفترض أن استهلاك المواطن يوميا 150 لتر مياه، وإذا زاد الاستهلاك عن هذا المعدل مع حساب عدد الأفراد، لا بد من مراجعة العداد لتبين حدوث أي خلل به.

- التأكد من عدم مرور فترة زمنية طويلة على عمر العداد حتى لا يكون عمره الافتراضى انتهى.

- لو مر على تركيب العداد 50 سنة لا بد من تغييره والذهاب لخدمة العملاء ودفع رسوم معاينة وصيانة.

- عدم تركيب «موتور المياه» خلف العداد مباشرة حتى لا يسرع من معدل أداء العداد.

- لا بد من تركيب موتور المياه وفقا لمعدل هندسي.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستندات والإجراءات المطلوبة لفحص العداد.

الأوراق المطلوبة لفحص عداد مياه

طلب من المنتفع برغبته في فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

صورة آخر فاتورة مياه صدرت.

يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

إجراءات فحص عداد مياه

يقدم المنتفع طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يتجه المنتفع لسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

تركيب العداد مره أخرى حال كونه سليم.

تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلا من التالف بعد سداد العميل قيمته.

يتم فحص العداد خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.