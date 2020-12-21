سفير نوايا حسنة بالأمم المتحدة يشيد بجهود السيسي في دعم ذوي الإعاقة

قدم الدكتور مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، للمجهودات الكبيرة التي يبذلونها من أجل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومساعدتهم، موضحًا أن هناك 50 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الإعاقة بمختلف أنواعها.

مصر ساعدت في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

وأضاف «حداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن الدولة المصرية ساعدت في مبادرة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن مصر وضعت ذوي الاحتياجات الخاصة في الملفات المهمة لديهم وإدماجهم في المجتمع، كما أن إدماج الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة رسالة للعالم بأن بناء الانسان عمل مهم ويخلق مجتمعات قوية في العالم.

البلاد العربية لديها أكبر نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن البلاد العربية لديها أكبر نسبة من ذي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة عام 2018 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في الحياة من خلال بناء المجتمع، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتمام بالغ بذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد سفح الأهرامات الجمعة الماضية انطلاق مسيرة لـ50 شخصا من ذوى الهمم ضمن مبادرة قادرون باختلاف وسفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مايكل حداد، لمسافة 5 كيلومترات للدعوة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون حواجز، من خلال استخدام التقنيات المساعدة وإطلاق مسيرات تدعم ذوى الهمم فى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالدول عقب انطلاقها من مصر.