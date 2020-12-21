«التضامن»: السيسي يتابع بالتفصيل البرامج المخصصة للأولى بالرعاية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بالتفصيل البرنامج التي تقدمها الدولة فيما يخص المواطنين الأكثر احتياجا، حيث هناك إحساس بالمسؤولية، ليست فقط سياسيا، كما أن الرئيس يحملهم المساءلة تجاه هذه الفئة، ولا يتيح فقط التدخلات ولكن دعم فني ونقدي وآراء خارج إطار النمطية، وهناك حس عالٍ من المسؤولين.

الحالات الإنسانية فئات أولى بالرعاية

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الفئات الأولى بالرعاية تشمل الحالات التي تظهر عرضًا، وبرزت في الآونة الأخيرة بكثافة، وحالات إنسانية تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

تنسيق النشاط المجتمعي

وعبّرت عن سعادتها بوجود حركة نشطة في المجتمع بشأن تلك الحالات، وما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء والقيادة السياسية، هو أن يتم التنسيق بشكل منظم للوصول لهذه الحالات بشكل استباقي لرصدها من خلال التنسيق مع المجتمع المدني والمتطوعين والخط الساخن والمواقع الإخبارية.

جهود فريق التدخل السريع

ووجهت الشكر لفريق التدخل السريع، «مشرفنا واحنا سعداء بآدائهم»، لافتة إلى أن هذا الفريق كان يستهدف في البداية لأطفال وكبار بلا مأوى، بواسطة غرفة عمليات مركزية وفرق على مستوى الميدان، وسيتم التوسع في سيارات أطفال وكبار بلا مأوى المتنقلة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، كما أن الوزارة تتيح أرقام هاتفية تعمل 24 ساعة لتلقي الحالات، وجرى توطيد العلاقة مع أشهر المواقع التي لها معرفة ونفاذ للشارع ومؤسسات الرعاية والفئات المتواجدة بالبيوت.

الخطة المقبلة

وأوضحت أن الخطة الوزارة الفترة المقبلة تستهدف العمل بشكل منظم، وهذا الملف مسؤولية كل مصري في المساهمة في الحالات الإنسانية، كما يتم ميكنة كامل بالتواصل مع خط ساخن وتطبيق لتصوير الحالات وعرض بياناتها.