الطب الشرعي: والدا طفل الهرم مدمنا مخدرات.. وابنهما يتعاطى الحشيش

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة قيام والدي طفل بتعذيبه وإجباره علي تعاطي الحشيش، والمعروفة إعلاميا بـ«طفل الحشيش»، إن مصلحة الطب الشرعي - بناء على قرار النيابة العامة - أخذت عينات من الطفل ووالديه للكشف عن المواد المخدرة.

وأضافت المصادر، أن المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم انتهى من تحليل العينات، وكتابة التقرير الطبي، وجاري إرساله إلى النيابة المختصة، مشيرة إلى أن التقرير كشف أن الطفل الذي يبلغ عمره 6 سنوات يتعاطى مخدر الحشيش، وأن والدي الطفل مدمنيّن لمخدر الحشيش.

بلاغ بالتعذيب وتعاطي الحشيش

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من سيدة تطلب بالتحقيق مع نجلها وزوجته لقيامهما بتعذيب نجلهما، وقدمت للشرطة مقاطع فيديو أثناء إجبارهما لحفيدها على تعاطي الحشيش، ويشرحان له كيفية تدخين الحشيش بألفاظ خارجة، وتبين أن فيديو الحشيش مدته 8 دقائق ، كما قدمت الجدة فيديو آخر أثناء قيام الزوجين بتعذيب حفيدها، وذلك بسبب رفضهما إقامه نجلهما معها في منزلها.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط الزوجان والطفل، وعُرضا على النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يعذبان طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب المبرح، بسبب رغبته في الإقامة مع جدته ورفضه الإقامة معهما بعد خروجهما من السجن، وأن تلك الفيديوهات وصلت إلى جدة الطفل من أبيه فقررت إبلاغ الشرطة حتى تتخذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، حفاظًا على الطفل من الضياع خاصة أن أبويه لا يؤتمنان على رعايته بسبب تصرفاتهما غير الأخلاقية وإجباره على تدخين الحشيش.

الأب ينكر تعذيب إبنه

وأضافت التحقيقات، أن والد الطفل أنكر قيامه بالتعذيب، وأنه في الفيديو كان يمزح مع نجله وزوجته ولم يقصد إجباره على تعاطي السجائر، كما أنه لم يكن لديه النية لإعطاء السجائر لنجله، وأنكر الأب أيضًا تعاطيه الحشيش.

وأوضحت تحريات المباحث، أن الأب مسجل خطر، وأنه وزوجته اعتادا تعذيب ابنهما، ما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه، علاوة على صعقه بالكهرباء، لرغبته في الإقامة بصحبة جدته، التي تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن في عدد من القضايا، وتبين أن والدته سبق اتهامها في عدة قضايا جنائية.

وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهمين وطفلهما علي الطب الشرعي للخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات، فضلًا عن تسليم الطفل لجدته.