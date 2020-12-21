المتهم بقتل شاب المعادي: هددني بالحبس بعد فشله في اختبارات الشرطة

72 ساعة هي المدة الزمنية التي قضاها سمسار متهم بقتل صديقه خريج الحقوق في منطقة المعادي هاربًا من رجال المباحث بعد ارتكاب جريمته، ظل خلالها يتنقل من فندق إلى آخر، وذلك بعدما استولى منه على 100 ألف جنيه.

وأثبتت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن المتهم حاول الهرب الى إحدى محافظات الصعيد، ومنها إلى إحدى الدول العربية.

وذكرت التحريات أيضًا أن المتهم تخلص من أداة الجريمة بعد هروبه من مسرح الحادث، وأنه قام بشراء سيارة بأموال المجني عليه التي استولى عليها منه بحجة الحاقه بكلية الشرطة.

المتهم: قتلته علشان كان بيهددني بالحبس

وفي التحقيقات، اعترف السمسار المتهم بقتل صديقه خريج كلية الحقوق بتفاصيل جريمته أمام المقدم إسلام أبو بكر رئيس مباحث المعادي، وقال «أعرف المرحوم محمد أمين منذ فترة، وربطتني به صداقه عن طريق بعض الأصدقاء، تقابلنا أكثر من مرة، ومنذ عام ونصف كان معه أحد جيرانه في كلية الحقوق، والتحق بأكاديمية الشرطة».

وأضاف المتهم أن الضحية طلب منه الحصول على واسطة للالتحاق بكلية الشرطة واجتياز بعض الاختبارات «اختمرت في ذهني فكرة أن أحصل على مبلغ مالي، واتفقت معه على دفع مبلغ 300 ألف جنيه، وأوهمته بعلاقتي القوية مع أحد السياسيين وقيادات وزارة الداخلية، وتوجهت بصحبته إلى كلية الشرطة لإجراء الاختبارات في كل ميعاد، وتسلمت منه مبالغ مالية تقترب من 100 ألف جنيه».

عدم نجاح الضحية فى اختبارات الشرطة

وتابع المتهم اعترافاته «بعد اجتياز القتيل الاختبار الطبي لم يتحديد الاختبار التالي له، وعلمت أنه رُفض من استكمال الاختبارات كلية الشرطة، وفوجئت بغضبه الشديد، وتمكنت من السيطرة عليه وتهدئته، وأوهمته إني كلمت أحد اللواءات وأخبرني أنه سيعيده إلى الاختبارات، وأنه موضوع في قائمة الانتظار».

وأضاف المتهم، «عندما أعلن وزير الداخلية نتيجة الاختبارات هددني القتيل بفضحي وتسليمي إلى رجال المباحث، واتفقت معه على المقابلة بمنطة طرة البلد، وحدثت مشاجرة بيننا وانتهت بمقتله، فتركته جثة هامدة وتوجهت إلى منزلي وجمعت كل أغراضي حتى أُلقي القبض علي».

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إسلام أبو بكر رئيس مباحث المعادي، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة طرة البلد، وتم التعرف على الضحية، وتبين أنه يدعى محمد أمين، وحاصل على ليسانس الحقوق، وتبين أن وراء الجريمة صديق له يعمل سمسارًن، وأن المتهم نفذ الجريمة بعدما استولى منه على 100 ألف جنيه، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.