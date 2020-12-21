الأمن يضبط مخدرات بـ4.9 مليون في 5 محافظات بينها 10 آلاف قرص تامول

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تروّيجها.

وجرى ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية بالبحيرة حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة وادي النطرون بالبحيرة، وبحوزتهم (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرامًا، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ2 مليون و100 ألف جنيه.

كما ألقي القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، حيث ضبط بمحل إقامته (10270 قرصا مخدرا لعقار التامول - كمية من مسحوق خاص بتصنيع الأقراص المخدرة – 10 إسطمبات حديدية وخشبية لتغليف وتفريغ الأقراص المخدرة – كمية من الشرائط الفارغة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التغليف والتصنيع)

وتمّ ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بحوزته 7 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، قيمتها مليون و600 ألف جنيه.

وفي الدقهلية، جرى ضبط (50 كيلوجراما لمخدر البانجو – 30 طربة لمخدر الحشيش) بحوزة عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وكذلك جرى ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما بداخل مسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، تبين عدم تواجده قيمتها 400 ألف جنيه.

كما تمّ ضبط عامل ونجله في سوهاج، حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك الثانىي وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلوجرامًا.