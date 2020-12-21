دعم 60 ألف جنيه.. كيف تشارك بحاضنات أعمال مركز الإبداع التكنولوجي؟

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، الذي يقدم دعم مادي وخدمات عينية ومساحات عمل وإرشاد وتوجيه للشركات الناشئة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 31 يناير المقبل.

فإذا كان لديك خطة عمل ونموذج مبدئي وتبحث عن المشاركة في أحد مراكز حاضنات الأعمال التكنولوجية التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمكنك التقدم للمشاركة في أحد حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في أي وقت خلال العام.

وكل 3 أشهر يتم تقييم الطلبات المقدمة وترسل دعوة لتقديم أفكار جديدة إلى المجموعات التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي، وتشارك المجموعات التي تجتاز مرحلة العرض التقديمي للمشروع في برنامج الاحتضان في أحد المراكز التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتبلغ مدة الاحتضان عام واحد ويتكون برنامج الحاضنة التكنولوجية مما يلي:

- دعم مادي تصل قيمته إلى 60 ألف مقسم على 3 دفعات مرتبطة بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

- خدمات عينية تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه مصري في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلي وخدمات تسويقية.

- مكان للعمل مزودة بالأثاث الأساسي وتوصيلات الإنترنت. البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان.

- توفير مرشدين فنيين وموجهين.

معايير القبول بالبرنامج

- الإبداع: يجب أن يكون المشروع مبتكر ويقدم حلول لأي من تحديات السوق أو الصناعة.

- إمكانية تطبيق المشروع: يجب أن يكون المشروع مدعوم بنموذج عملي/تجريبي «يتم استبعاد أي مشاريع مقدمة بدون نموذج أولي».

- الإدارة الريادية الجادة: يجب أن يكون المشروع موضوع ومبلور وتحت رعاية رواد أعمال شباب أو من لديهم ملكات عملية، الطلاب غير مؤهلين للتقدم للاحتضان حيث أنه يتطلب التفرغ للعمل على إنجاح المشروع وفي حالة تقدم حديثي التخرج ستكون الأولوية لمن تتوافر لديهم المؤهلات الضرورية لتنفيذ المشروع إضافة إلى الالتزام التام نحو إنجاح المشروع كما يجب أن يكون عدد أفراد الفريق (مؤسسي الشركة) شخصين على الأقل.

- حل لمشكلة فعلية: يجب أن يقدم المشروع حل أذكى أو أرخص أو متقدم أو أفضل من الحلول القائمة لأي مشكلة فعلية بالسوق أو حل لمشكلة أو حاجة مستقبلية.

- استخدام تكنولوجيا المعلومات كمنتج أساسي أو كأداة تمكينية لتقديم خدمة: يجب أن يعتمد المشروع على عمل وتطوير منتجات تقنية أو توفير خدمات في أي مجال عن طريق تطوير أداة تمكينية باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل تطبيقات المحمول وتطبيقات شبكة الإنترنت والمنصات والبرامج.

- ذات جدوى اقتصادية: ينبغي على المشروع أن يقدم منتجًا أو خدمة ذات استمرارية اقتصادية وله القدرة على جذب استثمارات.

- القدرة على النمو: يجب أن يتوفر في المشروع إمكانية النمو من بين قطاعات الاسواق الهامة وضمن القطاعات والطبقات المتعددة.

- وضع المشروع حاليا: الفرق المدعومة بنماذج أولية أو الشركات الناشئة التي لم يمر على تأسيسها أكثر من سنة يمكنها أن تتقدم للاحتضان.

- التفرغ: لا يجوز للمشروع/ الشركة التي ترغب في الاحتضان أن تكون محتضنة في حاضنة أو مسرع أعمال آخر في نفس وقت احتضانها في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

معايير التقييم

- مدى تميز الخدمة أو المنتج المقترح والحافز من طرحها بالسوق.

- توفر أسواق مستهدفة واضحة ذات إمكانية نمو عالية.

- تحليل واضح للمتنافسين.

- الميزة التنافسية للخدمة أو المنتج.

- مهارات وخبرة فريق الإدارة.

- مدي تقدم النموذج الأولي.

- يجب أن تحتوي خطة العمل المقدمة على الآتي:

1. فهم واضح للمشكلة أو الفجوة في السوق أو الحاجة السوقيه أو الفرصة.

2. شرح كامل للمنتج أو الخدمة وخصائصها والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة.

3. وضع النموذج الأولي حاليا وإرفاق كل الصور والروابط اللازمة للتوضيح.

4. شرح كامل لحجم السوق المستهدف الأساسي والسوق المجاور.

5. المنافسين والميزة التنافسية.

6. مهارات فريق العمل وخبراتهم ومؤهلاتهم.

7. نموذج العمل ومصادر الدخل.

8. خطة إطلاق المشروع في السوق والاستحواذ على الأسواق المستهدفة واستراتيجيات وقنوات التسويق والمبيعات.

9. التوقعات المالية والتخطيط المالي.

خطوات التقديم بالبرنامج

1- افتح حساب في الموقع إذا لم تكن سجلت من قبل في موقع المركز عليك إنشاء حساب أولًا من هنــــــا.

2- ملء استمارة الخصائص رائد أعمال أو شركة ناشئة.

3- اقبل الشروط ثم املأ الاستمارة من هنـــــــا، وقدم خطة العمل، وتنتهي عملية التقديم فور تقديم نموذج طلبك وتحميل خطة عملك، وإذا لم يكن لديك خطة عمل يمكنك إستخدام هذا النموذج لعمل خطة عمل من هنــــــــا.

4- المقابلة الشخصية.

5- عرض الفكرة.