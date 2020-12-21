موقع مجهول يبيع قطعا أثرية مصرية «أونلاين»: «الحتة بتبدأ بـ10 دولار»

«بـ10 دولارات تستطيع شراء أثر مصري لعصور مختلفة وأنت في منزلك».. إعلانات منشورة على موقع مزادات مجهول يدعى «بايد سبيرت» المتخصص في جمع مقتنيات من أصحاب القطع الأثرية والتراثية وقاعات المزادات، لبيعها بأسعار بخسة، إذ تبدأ بعض القطع بـ10 دولارات، ويصل سعر بعض القطع النادرة والمهمة من الآثار الفرعونية لـ900 دولار.

بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، قال إنّ الموقع يعرض مجموعة كاملة بنحو 10 قطع أثرية، تضم تماثيل أوشابتي في الوضع الأوزيري وتماثيل للآله «بس»، وتماثيل لإيزيس بسعر لا يتجاوز 500 دولار، كما يعرض مجموعة أساور زجاجية من العصر الإسلامي بسعر 15 دولارا، وتمثال مذهب لأوزوريس من البرونز بـ150 دولارا، أما أغلى سعر في المجموعة فكان لـ3 تماثيل رومانية بـ600 دولار.

الشماع: آثارنا تباع مثل الأحذية

وقال الشماع، إنّ ما يحدث من بيع لآثارنا وتاريخنا على المواقع الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع سلع استهلاكية من ملابس وأحذية، إهانة لتاريخ وحضارة لا يجب السكوت عليها، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وتعديل الاتفاقيات الدولية التي تقيّد حق مصر في المطالبة بآثارها المعروضة في الخارج، خاصة وأنّ بعض البلدان تلزم البلد صاحبة الأثر بإثبات ملكيتها له، وهو شيء ليس سهلا في ظل آلاف القطع الأثرية المصرية، ورغم أنّه لا مجال للشك أنّ الآثار المعروضة هي مصرية فرعونية، أي لا مجال لنفي ملكية مصر لها».

عبدالجواد: نتابع صالات المزادات

من جانبه، يقول شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنّ الإدارة تتابع عن كثب كل قاعات المزادات وحتى المواقع الإلكترونية التي تعرض آثار مصرية للبيع، بما فيها أمازون وآي باي وغيرها، وما نفعله في هذه الحالة، هو توثيق كل عمليات العرض والبيع والإبلاغ بها دوليا، وبناء عليه يتم تتبعها وضبطها.

وتابع عبدالجواد، أنّ القوانين والاتفاقيات الدولية لا تحمي من يشترون القطع الأثرية، وهو فعل مجرم حتى حال إثبات المالك جهله بتلك القوانين، ويعرض نفسة للمساءلة القانونية، موضحا أنّه حتى العام 1983 كانت هناك طرق شرعية وقانونية تسمح بخروج الآثار من مصر، بناء على القوانين التي كانت تحكم البلاد حينها.

وأشار إلى أنّ القطع الأثرية المهداة قد تسترد حال وجود مفاوضات، لكن المهربة تحتاج إلى جهد أكبر لإثبات أحقية مصر في الآثار، مؤكدا أنّ استرداد تابوت نجم عنخ آمون، المهرب، استغرق مدة زمنية تجاوزت العامين.