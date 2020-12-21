عاجل.. «الشباب» تنفي رصد مخالفات للجنة الأولمبية وتحويلها للنيابة

نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تردد من أنباء عبر أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تحويل مخالفات تتعلق باللجنة الأولمبية إلى النيابة العامة، بعد رصد بعض المخالفات.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت إلى الواقع بصلة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع أطراف المنظومة الرياضية، في مقدمتها اللجنة الأولمبية المصرية، لمتابعة الاتحادات الرياضية ودعم اللاعبين، في إطار تهيئة المناخ الرياضي لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية.