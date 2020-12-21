المفتي في ندوة «الوطن»: الالتزام بالكمامات في الأماكن العامة واجب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، هي «واجب وإلزام».

العبادات في ظل كورونا

وأضاف "علام"، في ندوة تستضيفه فيها جريدة «الوطن» حالياً، بحضور الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير الجريدة، أنّ استفسارات المصريين وطلبات الإفتاء زادت خلال فترة فيروس كورونا المستجد، عن كيفية التعامل مع أداء العبادات، والتدابير الاحترازية وما تمثله للمسلم.

الشرع يهدف للحفاظ على الإنسان

وأوضح مفتي الديار المصرية، أنّ الشرع حمى الإنسان، وقصد للحفاظ على الحياة الإنسانية، ومن ثم فإنّ كل التدابير لحماية الحياة والإنسان هي في منطقة «الواجب والإلزام».

وشدد على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وأن يتخذ الإنسان إجراءات للحفاظ على نفسه وغيره، حتى لو كان يظن أنّه سليم معافى.

استحضروا النية

وتابع الدكتور شوقي علام: «أنصح القارئ الكريم عند ارتداء الكمامة أن تكون النية الحفاظ على نفسه أولاً، ومن يحيطون به»، موضحاً أنّ فيروس كورونا المستجد أعطى دار الإفتاء المساحة للنظر في الأدلة الشرعية، وتلقي استفسارات المواطنين، وتطبيق مقتضيات الشريعة في ما ينظر له، موضحاً أن دار الإفتاء تعاملت مع فيروس كورونا المستجد بمرونة كاملة.

تساؤلات كورونا

وأشار إلى تجميع دار الإفتاء للنتاج العلمي الخاص بفيروس كورونا وفتاويه في كتاب كبير حجمه 800 صفحة، وبه أسئلة كثيرة ومتنوعة، موضحاً أنّ الفتوى كانت بالضوابط التي ورثناها من كبار العلماء السابقين، وصولاً إلى النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى استخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني: «أزعم أنّنا استخدمناه بشكل يفيد الفتوى»، موضحا أنّهم لم يتأثروا كثيراً بالوباء في إصدار الفتاوى، وفتوى إلكترونية، وهاتفية وغيرها.

وأشار إلى أنّ دار الإفتاء عملت على زيادة عدد البث المباشر على صفحتها على "فيس بوك"، لتكون ساعة يومياً، وقريباً ستكون هناك ساعة أسرية أسبوعياً، كما أنّهم يتّجهون لاستخدام فيس بوك في الفترة المسائية.