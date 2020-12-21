محتف الفن الإسلامي يستقبل الصور الفوتوغرافية المشاركة في معرض «عدسة 2»

يستقبل متحف الفن الإسلامي، الصور الفوتوغرافية المشاركة في المعرض الفني «عدسة 2» المقرر تنظيمه في الفترة من 23 مارس حتى 1 أبريل 2021، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «الحرف العربي.. رؤى متعددة».

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إنَّ الهدف من المعرض هذا العام هو تشجيع مصوري الفوتوغرافي على رصد روائع وجماليات النقوش والكتابات المنفذة بالحروف العربية على العمائر والفنون سواء القائم منها أو المحفوظ في المتاحف، أو الحروف الطباعية المختلفة، مما ينعكس على زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على تراث النقوش والكتابات والحروف العربية، إضافة إلى تصوير وتوثيق النقوش الكتابية النادرة مما يساهم في الحفاظ عليها من الاندثار.

من جهته، أشار ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إلى أنَّه يمكن للمصورين الهواة والمحترفين من سن 15 سنة وما فوق سواء من داخل مصر أو خارجها، المشاركة في المعرض على أن تمتد فترة إرسال الصور حتى الأول من فبراير 2021، على البريد الالكتروني: adasa2alex@gmail.com، حيث يتمّ إرسال الصور أولاً إلى لجنة المسابقة للإختيار من بينها وتحديد الأعمال المشاركة، كما يحق للمصور أن يشترك بعمل واحد أو أكثر بحد أقصى 3 أعمال لم يسبق لها المشاركة في معارض أخرى.

ولمزيد من المعلومات حول تنظيم عمل المعرض وقواعد المشاركة به الرجاء الدخول على: https://www.facebook.com/miaegypt/.