«س وج».. كل ما تريد معرفته عن العقوبات الضريبية العقارية

أجابت مصلحة الضرائب العقارية عن عدد من التساؤلات بشأن العقوبات الضريبية، حالات التهرب من أداء الضريبة، موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد، عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبي، و طريقة حساب العبء الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية، وفقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، «س وج» حول العقوبات الضريبية ، وفقا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية.

1ـ ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

ـ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

ـ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

ـ الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

ـ تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

2ـ ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد ؟

ـ قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

ـ في حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.

3ـ ما هي عقوبة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية ؟

ـ يعاقب المكلف بأداء الضريبة العقارية بغرامة تتراوح ما بين مائتي جنيها و2000 جنبه في حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبي أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة.

4ـ كيف يتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية ؟

ـ تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.

ـ تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.

ـ تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.

ـ استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 24000 جنيهاً سنوياً لوحدة واحدة لكل أسرة.

ـ تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التي تم التوصل إليها.