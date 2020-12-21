مي سليم بعد إصابة ميس ودانا بـ كورونا: «أنا بخير ومسحتي سلبية»

طمأنت الفنانة مي سليم، جمهورها على صحتها، بعد أن أصيبت شقيقتيها ميس حمدان ودانا حمدان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الأيام الماضية، الذي ما زالت حتى الآن، تعاني من أثاره دانا حمدان، مؤكدة أن نتيجة المسحة الخاصة بها سلبية، وأنها تتبع الإجراءات الاحترازية جيدا، مطالبة الجمهور بالدعاء لأختيها.

قالت مي لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير ومسحتي سلبية، وأحاول بكل ما أوتيت من قوة، أن أتبع الإجراءات الاحترازية، حتى لا أصيب بالفيروس».

كانت ميس، هي أول من أصيب بفيروس كورونا فى عائلة حمدان، حيث كانت نشرت وقتها صورة، وعلقت عليها قائلة: «ناس كثير لما جالى كورونا قالولى إنتي محسودة، عشان بتنزلي بوستات رياضة، وده وباء يا إخوانا وجه لناس كثير مش كل حاجة حسد.. مبحبش أدخل الأفكار دى فى دماغى.. ولو حقيقة خليهم يروحوا يحسدوا بيل جيتس أحسن، وهبطل أنزل بوستات رياضة احتياطى برضه».

وعقب إصابة ميس، أعلنت دانا حمدان إصابتها بالفيروس، ما جعل مي تقوم بإجراء التحليل، للاطمئنان على نفسها.

يذكر أن مي تشارك حاليا فى مسلسل الفنانة مي عز الدين الجديد «خيط حرير»، ويقوم ببطولته كل من الفنان محمود عبدالمغني، والفنانة الكبيرة سوسن بدر، والفنانة اللبنانية نيكولا معوض، وهنا مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور قصة حلقات المسلسل في 35 حلقة، وهو العمل الاول الذى يجمع مي سليم بالفنانة مي عز الدين

جدير بالذكر، أن مي سليم تشارك أيضا في مسلسل «ضربة معلم»، مع الفنان محمد رجب الذي يعرض على قناة cbc، وتقوم فيه بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية تعيش قصة حب مع محمد رجب، لكنها تضطر للزواج من صديقه، وتتطور الأحداث بشكل كبير، والعمل يشارك فيه كوكبة من نجوم الفن المصري.