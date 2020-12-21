عاجل.. رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا بالجيش الثالث الميداني «صمود 16»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي، بجنود ذو جانبين «صمود- 16»، الذي نفّذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي.

تضمّنت المرحلة، عرض الفكرة التكتيكية للمشروع، والإجراءات المنفّذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحدّدة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز»، لتحقيق الواقعية في التدريب، وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع، المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، لمواجهة المتغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.