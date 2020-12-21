«الري» تبتكر نظاما يمكن المزارع من مراقبة أرضه بـالهاتف الذكي

طورت وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، آلية جديدة لخدمة المزارع المصري، من خلال تعظيم الاستفادة من جهاز قياس رطوبة التربة، الذي سبق إنتاجه بمعرفة مهندسى الوزارة.

وتتمثل الإضافة الجديدة في تطوير نظام اتصال، يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع، من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل والتكلفة المالية القليلة.

اختبار أول عينة من الجهاز للتعرف على أدائه

وصرح الدكتور عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن فريق عمل مشترك من وزارة الموارد المائية والري وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) قاموا بإنتاج أول عينة من الجهاز، وإجراء الاختبارات المعملية للتعرف علي أداءه، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية، وجارِ تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي.

وأوضح عبد العاطي، الفوائد العديدة لاستخدام الجهاز بشكل عام والتطوير الراهن بشكل خاص، والمتمثلة في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، بخلاف ما توفره هذه الآلية على المزارع من جهد وعناء وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

كما أوضح وزير الموارد المائية، أن أنظمة الري الحديث تعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير نسبة كبيرة من التكاليف مثل العمالة واستخدام الأسمدة والمبيدات، كما أنها تلائم وتصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن هذه الأعمال تأتي لتحقيق أهداف وخطط الوزارة، سعيا لإدارة واستغلال مواردنا المائية المحدودة بالشكل الأمثل، وتطبيقا لنهج الدولة المصريَّة في تشجيع الابتكار والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.