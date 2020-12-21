الديهي يقترح حذف خانة «مسلم» من بطاقات الرقم القومي لـ«الإخوان»

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلامي الإخواني حسام الشوربجي، بعد هجومه العنيف على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد صدور فتوى بتحريم الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث علق الديهي «حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي رباك، الإخوان كانوا دائمًا يُشيدوا بشيخ الأزهر، والآن يهاجموا الأزهر الشريف بعدما أصدر بيان بأن الانضمام للإخوان حرام شرعًا».

والأزهر الشريف أصدر فتوى بتحريم الانضمام للجماعة شرعًا

واقترح «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن يتم تغيير خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي للإخوان، لكونهم ليسوا مسلمين، منوهًا بأن دار الإفتاء أكدت أنهم خوارج العصر، والأزهر الشريف أصدر فتوى بتحريم الانضمام للجماعة شرعًا، موضحًا في الوقت ذاته أن محمد أبو تريكة عبارة عن كادر إخواني وخلية إخوانية نشطة تعمل لصالح الإخوان ويقيم في قطر، «اللى مش عاجبه كلامي يتفلق».

أبو تريكة كادر إخواني وخلية إخوانية نشطة تعمل لصالح الإخوان

وأكد الإعلامي، أن أبو تريكة شريك في شركة مملوكة للإخوان باعترافات محمود عزت، مرشد الإخوان السابق، كما أذاع الإعلامي تصريحات لـ«أبو تريكة» ، قال خلالها أن نادي الإرسنال يُذَّكره بجامعة الدول العربية ليس لها أي لازمة ولا تتخذ أي قرار ضد التطبيع، معقبًا: «أبو تريكة دخل الرياضة في السياسة بما يخالف قواعد الفيفا»، منوهًا بأن هجوم أبو تريكة على جامعة الدول العربية لصالح قطر.

الديهي لـ«أبو تريكة»: أنت منافق وعديم المروءة

ووجه الديهي، حديثة لأبو تريكة: «أنت منافق وعديم المروءة؛ لأن قطر التي تقيم بها أول دولة مطبعة مع إسرائيل من قمة رأسها لأطراف أصابعها، وهم واليهود يناموا بأحضان بعضهم البعض، فهل تستطيع الخروج للحديث عن ذلك»، متحديًا أبو تريكة أن يستطيع الحديث عن علاقات قطر بإسرائيل، وأذاع لقطات مصورة لحمد بن جاسم، مع شيمون بريز في استقبال رسمي له بقطر، وأمير قطر يهديه سيف ذهب مرصع، معقبًا: «اللي بيحصل ده في قطر اسمه إيه، لو اتكلمت عن هذه الفيديوهات والصور قطر اللي أنت خدام عندهم هيطردوك برة»، وأهدى هذه الفيديوهات لـ أبو «تريكة»