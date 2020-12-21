مؤلف «شريط 6» يطالب النقابة بحل أزمة الفيلم: حرام مجهودنا يروح

طالب السيناريست محمود حمدان، مؤلف فيلم «شريط 6»، نقابة المهن التمثيلة، بالتدخل لحل أزمة الفيلم، الذي توقف تصويره قبل شهور، ولا يعلم أحد من صناعه وممثليه مصيره الآن، موضحا أن عمليات تصوير هذا الفيلم، كانت بدأت منذ عام، وقطعوا شوط كبير في عمليات تصوير، ولم يتبقى سوى 6 أيام عمل على انتهاء عمليات التصوير كاملة، لكن فجأة توقفنا بسبب أزمة مالية للشركة المنتجة للفيلم، مضيفا «بناء على ذلك، اضطرينا ننتظر، للعودة للتصوير قريبا، ولكن قريبا ده فضل كتير، طب بعد شهر او شهرين هندخل نكمل، لاء أصل فيه أزمة مالية، أصل في حد له فلوس عن المنتج، ومن وقتها لم يحدث أي تطور أو جديد».

حرام الفيلم ومجهودنا يروح على الأرض

وأضافت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «لحد ما أنا برضة اتفاجئت، بأن الفنان خالد الصاوي بطل الفيلم كلمني، وقالي دلوقتي يا محمود أحنا حرام الفيلم، أحنا تعبانين فيه ومختلف من كل النواحي، سواء القصة او التمثيل أو الإخراج، وحرام المجهود ده يضيع على الأرض».

تفاجئت بتصريح خالد الصاوي

وأشار مؤلف الفيلم، إلى أنه بناء على ذلك تواصل مع منتج الفيلم أحمد عبدالباسط، وطلبت منه أن نبحث عن حل لاستكمال الفيلم، وبدوره أبلغه المنتج انه ينتظر أموال ستأتي له حتى يكمل الفيلم، متابعا «ودخلنا أهو تقريبا في 3 شهور، ومفيش أي جديد، واتفاجئت النهاردة بتصريح الفنان خالد الصاوي، في مضوع هروب المنتج، او الكلام اللي أتقال».

وصرح المؤلف أن أغلب من عملوا بالفيلم حصلوا على نسبة من أجورهم بالفعل، ومتبقى لهم باقي دفعات أجورهم، مطالبا نقابة المهن التمثيلية بالتدخل والتشاور مع المنتج والفنانين ليروا أين هي الأزمة ويحاولوا وضع حل لها، أو ان يقوم المنتج ببيع الفيلم لمنتج أخر حتى يكمل عمليات تصويره هو ويدفع باقي الأجور المتبقية.

وكان الفنان خالد الصاوي، أعلن أن منتج أحدث أفلامه «شريط 6»، يستعد للهروب خارج مصر والفيلم يواجه مصير مجهول.