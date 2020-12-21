أستاذ نساء وتوليد: الموجات الصوتية والسونار ليس لها أضرار على الجنين

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن السونار ليس له أي أضرار على الجنين، كما أن الموجات الصوتية ليس لها أضرار على صحة الجنين، موضحًا أن السونار يطمئن الجميع على صحة الأم والجنين، كما يُعد اطمئنانا على نبض قلب الجنين وكمية المياه حوله وغيرها من هذه الأمور، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «Ten».

منع السيدة الحامل من أشعة السونار في ألمانيا أمر اقتصادي

وأضاف «حسن»، أن منع السيدة الحامل من أشعة السونار في ألمانيا يُعد أمرا اقتصاديا، خاصة أنه يُكلف الدولة كثيرًا، موضحًا أن التصوير بالموجات الصوتية أو السونار ثلاثي الأبعاد 3D هو صور غير متحركة تُظهر لك الطفل في ثلاثة أبعاد، أمّا السونار رباعي الأبعاد 4D، مع الزمن كبُعد رابع، فيُظهر طفلك في صور ثلاثية الأبعاد متحرّكة.

عميد معهد القلب السابق: الشباب لديهم هوس بالجيم وتكبير العضلات

وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب السابق، إن الشباب لديهم هوس بالجيم وتكبير العضلات، لكن الاستخدام المفرط للفيتامينات والهرمونات تبدأ بنسبة من القلق، إلى أن تؤثر على الضغط والسكر وتسبب أمراض القلب، موضحًا أن المكملات الكيماوية يعتبر تحميل زيادة على الكلى، كما أنها تسبب تضخم في عضلة القلب، ولابد أن تكون تحت إشراف طبي.

عادل فهيم: المنشطات الخاصة بالألعاب الرياضة تُعد جريمة

وفي نفس البرنامج، شدد الدكتور عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، على ضرورة مكافحة المنشطات، وأن أخذها يعتبر جريمة رياضية، لافتًا إلى أن المكملات الغذائية المعترف بها من هيئة الصحة وبها تراخيص، وأن الاتحاد لديه طبيب للفريق، ويحدد النواقص لديهم.