«بالبنط العريض» الأغنية الأنجح في الوطن العربي لعام 2020 من WMA

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الموسيقى العالمية وولد ميوزيك أورود WMA، التي تم إيقاف توزيعها من عام 2014، عبر موقع التغريدات «تويتر»، اعتلاء أغنية «بالبنط العريض» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على قمة الأغنيات العربية، وحصولها على أعلى نسبة استماع لأغنية عربية خلال 2020.

Arab Superstar #HussainAljasmi’s smash hit #BelBontAlAryed is the most-streamed Arabic song of 2020 on all digital platforms!???? https://t.co/sfFnoHL3kn pic.twitter.com/U3r61zS8tT