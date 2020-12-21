«بالبنط العريض» الأغنية الأنجح في الوطن العربي لعام 2020 من WMA

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الموسيقى العالمية وولد ميوزيك أورود WMA، التي تم إيقاف توزيعها من عام 2014، عبر موقع التغريدات «تويتر»، اعتلاء أغنية «بالبنط العريض» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على قمة الأغنيات العربية، وحصولها على أعلى نسبة استماع لأغنية عربية خلال 2020.

Arab Superstar #HussainAljasmi’s smash hit #BelBontAlAryed is the most-streamed Arabic song of 2020 on all digital platforms!???? https://t.co/sfFnoHL3kn pic.twitter.com/U3r61zS8tT — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) December 21, 2020

أغنية بالبنط العريض، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع توما، ومن إنتاج حسين الجسمي وتقول كلماتها:

حبيبي بالبُنط العريض، غالي وأقرب من الوريد

حالتي تتشخص جُنون، بيقولوا لي أنا بيك مريض

أتاري كُل ما أحب فيك، بدمنك وبقيت مزاج

أتلحق بقى دي في إيديك، ما إنت في لُقاك العلاج

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما إنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

حبيبي خذها ومني ليك، مشتريك آه مشتريك

فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا ليك شريك

لو أنا هوصفك أوصف إيه، عُقد فُل أبيض وفيه

قلب بيدلدق حنان، مِـلكي بقى وأنا أدرى بيه

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد، جديد

لقيت الطبطبة

ضحكتك فيها كهرباء

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

جدير بالذكر، أن حسين الجسمي منذ عام 2010، وبالتحديد عقب انفصاله عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ابتعد تماما عن طرح أي ألبومات غنائية، وأصبح مكتفي بطرح أغنيات سنجل، ما بين مصرية وخليجية، وكانت له محاولة لبنانية خلال الأسابيع الماضية، حينما قام بإعادة غناء النشيد الوطني اللبناني.