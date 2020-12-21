برلمانية: هنحط مصلحة المواطن فوق أي حاجة

قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنهم يشعرون بالتحدي، خاصة وأنهم انتشروا في النطاق الجغرافي الذي يعيشون فيه، موضحة أنهم مرشحون على القائمة ولكن يعملون بطريقة الفردي، ويذهبون إلى المواطنين، ودورهم عمل كل ما هو في صالح المواطن، واستخدام أدواتهم الرقابية، و«هنحط مصلحة المواطن فوق أي حاجة».

توافق رؤى الأحزاب

وأضافت «سمير» في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن رؤية الحزب لا تختلف عن رؤية التنسيقية لأنهم تربطهم رؤية مصر 2030، وربما يكون هناك اختلاف في ترتيب الأولويات.

مقترح بمكافحة الجرائم ضد الأطفال

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن لديها مقترح بمشروع قانون لردع ارتكاب الأسر جرائم ضد الأطفال، وضرورة تدريب المدرسين على النظام الجديد، وضرورة محو الأمية التكنولوجية والرقمية لدى المواطنين، وهذا كله على أجندتهم، مشددة على أنها لا تعمل بمفردها ولكن هناك متخصصون في الحزب وسوف تلجأ لبيوت الخبرة.

وأكدت أنها تحاول أن تكون صوت الناس، وتحتاج إلى دعمهم في القضايا المختلفة، ويقفوا معها، مشددة على أن البرلمان "مرعب"، وتتمنى دعم أهالي دائرتها.

التنسيقية ليست بديلا عن الأحزاب

أما النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأشار إلى أن التنسيقية ليس بديلا للأحزاب، وقوة التنسيقية تأتي من احترام التعددية، ووجود أكثر من رأي رغم الاتفاق العام على بعض الأمور، ويمكنهم أن يشكلوا تكتل داخل مجلس النواب، ولكنهم لا يستطيعون تكوين كتلة برلمانية وفقا للقانون لأنهم من أحزاب مختلفة.

تصرف أعضاء التنسيقية في البرلمان

ولفت «عبدالعزيز»، إلى أن أعضاء التنسيقية في البرلمان سوف يصوتون وفقا لرؤية أحزابهم، وليس بالضرورة أن يكونوا متفقين على التصويت في كل مرة، مؤكدا أن الدستور يمنع تغيير صفة النائب البرلماني بعد دخوله في البرلمان، ولذلك فهو ملتزم بالدستور ولن يغير صفته وينضم إلى حزب آخر.