لو مرتبك 2000 جنيه.. خطوات الحصول على قرض من 5 بنوك

تقدم المؤسسات المصرفية عددا من منتجات التجزئة للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، حتى يمكنهم الحصول على قرض يناسب احتياجاتهم، وبطرق سداد مختلفة.

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات الحصول على قرض شخصي إذا كان راتبك يساوي 2000 جنيه من 5 بنوك مصرية على القروض الشخصية للموظفين، بضمان تحويل الراتب.

بنك مصر

قيمة القرض 1.5 مليون جنيه.

مدة السداد تصل لـ 10 سنوات في حالة تحويل الراتب

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

بنك الإسكندرية

تمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلي 1.5 مليون جنيه، والفائدة 14.5 - 20.5% متناقصة ومدة السداد 8 سنوات

الحد الأدني للدخل الشهري ألف جنيه

الن من 21- 60 عام.

مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

مصرف أبوظبي الإسلامي

قرض الموظفين بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 10- 11.5%، تتراوح مدة السداد ما بين 1- 5 سنوات.

الحد الأدنى لعمر العميل من 21 - 60 عام.

الحد الأدنى للعمل في الشركة من 3- 6 أشهر.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

قيمة القسط حد أقصي 50% من الراتب

المستندات المطلوبة

طلب تمويل

بطاقة رقم قومي سارية

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ اصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب)

المصرف المتحد

يقدم قرض الموظفين ما بين 10 آلاف إلي 750 ألف جنيه ، وفائدة 13% متناقصة ومدة سداد 8 سنوات

سعر فائدة تنافسي.

تمويل كافة الشرائح من الافراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والافراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الافراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

مدة التمويل تصل الي 8 سنوات.

البنك الأهلي

قرض الموظفين يصل لـ2 مليون جنيه، وفائدة تتراوح ما بين 14.75% متناقصة وفترة سداد تصل لـ12 سنة

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.