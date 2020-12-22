القصة الكاملة لاتهام موظف لزوجته بالزنا مع طالب: أصغر منها بـ24 سنة

«13 رسالة إباحية وصور عارية»، كانت أول الخيوط التي فضحت واقعة خيانة بعد 17 سنة زواج في حلوان، إذ اكتشف موظف علاقة غير شرعية بين زوجته وطالب فى الثانوية العامة، يصغرها بحوالي 24 عاما.

اتهام بالزنا

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، بأن الزوج فوجئ بشات جنسي وصور عارية بين زوجته وطالب الثانوية، جارهما في عقار سكنهما بحلوان، وأنه احتفظ بتلك الرسائل، وقدم بلاغا يتهم زوجته بالزنا، وعقب تحرير محضر، تمت إحالة القضية للمحكمة.

الزوجة تنفي وتبرر

كشفت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة وحدة مباحث حلوان، أنه تم استجواب الزوجة حول ملابسات الواقعة، ونفت خلال المحضر ما جاء على لسان زوجها، مشددة على أنها اتهامات غير صحيحة.

وقالت الزوجة إنها على خلاف منذ فترة زمنية مع زوجها، وإنه دائم التعدى عليها بالضرب والسباب، وطلبت منه الانفصال أكثر من مرة، لكنه كان يرفض.

وأضافت أن زوجها اتهمها بالزنا «للاستيلاء على الشقة، والتهرب من دفع مستحقاتها»، مشيرة إلى أنها حررت محضرا ضده فى وقت سابق، واتهمته بالضرب، إلا أن المحكمة قضت ببراءته.

شات مع ابن الجيران

أكد الزوج أثناء مناقشته فى محضر الشرطة، أنه فوجئ بمراسلات جنسية بين زوجته وطالب فى الثانوية العامة «جارهما»، وشاهد زوجته ترسل له صورا عارية، ما دفعه للاحتفاظ بتلك الرسائل واتهامها بالزنا.

وأوضح أنهما متزوجان منذ 17 عاما، وأنه كشف خيانتها بالصدفة، بعد أن حاول إجراء مكالمة من هاتفها المحمول، وشاهد الشات الجنسي بينها وبين عشيقها (طالب الثانوية العامة).

وسجلت جهات التحقيق ما جاء على لسان الزوجين، وتمت إحالة الواقعة إلى محكمة الأسرة بحلوان، لنظر الدعوى، والتي قررت التأجيل للشهر المقبل.