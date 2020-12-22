رغبة أمريكية في سلام دافئ بين إسرائيل والمغرب: أول طائرة تصل الرباط

استقل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، أول رحلة على متن طائرة شركة «إل عال» من إسرائيل إلى المغرب؛ لتوقيع اتفاق تطبيع بين تل أبيب والرباط، وسط آمال من الجانب الأمريكي والإسرائيلي في سلام دافئ.

ووضعوا على الطائرة الإسرائيلية شعار «خميسة»، وهو أحد رموز الثقافة المغربية، مع كتابة عبارة «السلام» بالعربية العبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي كواليس الزيارة، أكدت وسائل الإعلام المغربية أن الوفد سوف يجتمع مع مسؤولين في الرباط، للتباحث حول مجموعة من القضايا، كما صدر قرارا باختصار مدة الزيارة الى نصف يوم، بدلا من اثنين.

كوشنر يأمل في سلام دافئ مع المغرب

وقبيل الإقلاع، عقد جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مؤتمرا صحفيا في المطار، أمام وسائل الإعلام الدولية؛ إذ أعلنوا انطلاق أول رحلة لتطبيع العلاقات مع المغرب.

وقال «كوشنر» قبل صعوده الطائرة: «الدولة التي عشناها منذ 75 عاما حيث عزل اليهود عن المسلمين ليست دولة طبيعية»، مضيفا أن لليهود والمسلمين تاريخ طويل في هذه المنطقة من العيش معا.

وتابع جاريد كوشنر: «آمل أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لسلام دافئ آخر بين إسرائيل والمغرب».

مسؤول إسرائيلي: التاريخ يكتب أمام أعيننا

فيما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن "التاريخ يُكتب أمام أعيننا الآن".

وستنقل طائرة «العال» المتجهة إلى المغرب وفدا برئاسة كوشنر وبن شبات لدفع صفقة التطبيع الإسرائيلية المغربية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وأثناء وجودهما في الرباط، من المتوقع أن يوقع الوفدان الأمريكي والإسرائيلي على الوثائق الأولى التي تشكل جزءا من صفقة التطبيع الإسرائيلية المغربية، والتي أعلنها البلدان في وقت سابق من هذا الشهر.

والمغرب هو رابع دولة عربية وإسلامية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وسبقتها كل من الإمارات والبحرين والسودان.