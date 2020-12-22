الأزهر يلغي منهج يناير لطلاب الصفوف والشهادتين الابتدائية والإعدادية

أصدَر قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا داخليًا تمّ توزيعه على القطاعات بالمحافظات والمعاهد على مستوى الجمهورية، أعلن فيه إلغاء أجزاء مناهج الطلاب في صفوف النقل والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، حيث حدد القطاع تلك الأجزاء وهي الخاصة بشهر يناير، وذلك في ظل تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وجاء نص قرار المعاهد الأزهرية كالتالي: «نظراً للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لكل المناهج الدراسية وتقديم موعد الامتحانات، لذا يرجى التنبي باتخاذ اللازم نحو رفع المنهج الخاص بشهر يناير من كل المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك في أثناء الامتحانات بشكل دقيقة».

لن يتمّ وضع أي أسئلة من منهج شهر يناير

وبحسب القرار الصادر علي المدريات، فإن امتحانات الطلاب بالازهر الشريف، ستكون وفق المناهج المقررة عليهم حتى شهر ديسمبر 2020، وما بعد ذلك بخصوص شهر يناير لن يحسب عليهم، ولن يتمّ وضع أي أسئلة من منهج شهر يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية ومعهد العلوم الإسلامية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021.

كما أعلن بحسب موقع الأزهر، جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إذ تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية الخميس 14 يناير 2021 بمادة القرآن الكريم، وتختتم الأربعاء 20 يناير 2021 بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

ويبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم السبت 2 يناير 2021 بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وتختتم الثلاثاء 5 يناير 2021 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021

فيما يبدأ طلاب النقل الإعدادي والبعوث الإسلامية امتحانات نصف العام الدراسي يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتختتم يوم الأربعاء 13 يناير 2021.

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، والبعوث الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021، وتنتهي يوم الثلاثاء 2 فبراير 202

كما يبدأ الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والنحو، وتنتهي يوم الإثنين 1 فبراير 2021 بمادتي التفسير واللغة الأجنبية الثانية.

فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والعروض والقافية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 فبراير بمادة الاجتماع.