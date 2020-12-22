مصدر: صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة في يناير بـATM

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن أنّ اللجنة العليا لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، استقرت على تحديد يوم الأحد 10 يناير المقبل، لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الأسبوع.

المستحقون للصرف تسلموا كروت ATM

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الدفعة الخامسة وقدرها 500 جنيه، يتم صرفها من ماكينات الصرف الآلي، وتسلم المستحقون كارت ATM مع صرف الدفعة الرابعة من فروع بنك الائتمان والتنمية الزراعي ومكاتب البريد، موضحة أنّ عدد المستفيدين من الدفعة الرابعة بلغ مليونين و260 ألف مستفيد، يصرفون الدفعتين الخامسة والسادسة، إذ لم يتم اكتشاف أي تغييرات أو موانع مثل حالات الوفاة.

لجنة دعم العمالة غير المنتظمة تتواصل مع الأعضاء

واوضحت المصادر أنّ اللجنة العليا لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، المتضررة من آثار تفشي جائحة كورونا، في حالة تواصل دائم مع الجهات أعضاء اللجنة، وبينها وزارة الاتصالات، للاطمئنان على حرص الوزارة على الاجراءات الروتينية التي يتم اتخاذها حيال المستحقين، وبينها إرسال الرسائل القصيرة SMS قبل موعد الصرف بـ24 ساعة.

وتابعت: «تتواصل اللجنة باستمرار مع أعضاء اللجنة، وتضخ وزارة المالية الأموال المخصصة للمنحة في ماكينات الصرف الآلي صباح اليوم المحدد للصرف»، لافتة إلى أنّ اللجنة ستواصل ذات الإجراءات التي اتخذتها في المراحل السابقة، من حيث توزيع المستحقين للمنحة في محافظات الجمهورية، بنظام الشرائح على أيام متعددة، لمنع التزاحم على الماكينات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع جائحة كورونا، خاصة في مع اشتداد وارتفاع أعداد الإصابات للموجة الثانية للجائحة.

يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة المستمر على التنبيه على العمالة غير المنتظمة، بعدم الذهاب لصرف المنحة إلا بعد التأكد من وصول رسائل SMS على هواتفهم المحمولة التي سجلوها في استمارة تسجيل البيانات.