زعيم «حريم السلطان»: أجهضت 21 فتاة.. وابتزّتهم في شغل منافي للآداب

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات، فى واقعة القبض على عاطل بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة، أنشأ لها منصة على «فيسبوك» باسم «حريم السلطان»، إذ أشارت إلى أن المتهم يتاجر في الأدوية الممنوعة بالسوق السوداء، بخلاف الأدوية المحظور بيعها إلا بوصفة طبية موثقة.

واحترف المتهم، الاتجار فى أدوية الإجهاض، إذ اعترف أنه تمكن من مساعدة 21 فتاة على الإجهاض، ثم قام بعدها باستخدامهن فى تكوين شبكة لممارسة الفجور والرذيلة، ينطلق نشاطها من صفحة على «فيسبوك» لاستقطاب عدد من بائعات الهوى، بخلاف الفتيات اللاتي حملن سفاحا، بعد ابتزازهن، وفقا لأقواله في التحقيقات.

وعمل المتهم في «القوادة» مع الفتيات الراغبات في ممارسة المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، أو يقوم بابترازهن لإجبارهم على ممارسة الفجور لحسابه، مشيرا إلى انه كان يضم دميمات إلى شبكته: «كنت بشغل معايا وحشين جبر خواطر»، وأنه طرد إحداهن، وقررت الانتقام منه، فأبلغت عنه وأرشدت عن الصفحة.

وشرح المتهم طريقة تكوين شبكته، موضحا أنه كان يتعرف على الفتيات اللاتى تحملن سفاحا ويرغبن فى إجهاض أنفسهن خوفا من الفضيحة، لمساعدتهن، لكنه وجد إمكانية استغلالهن، فقام بابتزازهن تارة، والعرض الصريح على بعضهن تارة أخرى.

كان المتهم يختار الجميلات فقط، ويعرض على صفحته «حريم السلطان»، صور الفتيات، بعضها «عادية» والبعض الآخر «فاضحة»، ويرفقها بعبارات يبدى من خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعن طريقة عمله، كشف المتهم، أنه كان يقوم بتوصيل الفتيات بالسيارة لزبائنه، ثم يعود فجرا لتجميعهن وإعادتهن إلى مساكنهن، لافتا إلى أنه مل من «شغل التسريح»، لقلة العائد المادى، فاستقر على 4 فتيات فقط، وطرد البقية، إذ كان يحرص على الإنفاق عليهن: «كنت باصرف مكياج، ومراكز تجميل، وحمامات مغربية»، لافتا إلى أن العائد كان مجزيا جدا.

وأوضح المتهم أنه قبض عليه بعد الإبلاغ عنه وعن صفحته، من خلال إحدى الفتيات كانت تعمل معه، بعدما طردها من العمل معه، حتى ضبط وبصحبته 3 فتيات، فى كمين تم إعداده له بمعرفة ضباط مباحث الآداب.

واعترف المتهم، بتسهيل واستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وبمواجهة باقى المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم، ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، بصحبة 4 فتيات، وأقروا بصحة الواقعة بعد مواجهتهم بالصور والرسائل المتبادلة على هواتفهم، فأصدرت النيابة قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.