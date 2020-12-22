أبرزهم «ياسين والسعدني».. 6 إصدارات للمكرمين بـ«القومي للمسرح»

يصدر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، 6 إصدارات يكرم بها نجوم المسرح المصري، مثل الراحل محمود ياسين، من خلال كتاب يحمل عنوان «محمود ياسين فارس المسرح المصري»، من تأليف محمد قناوي، وآخر عن صلاح السعدني بعنوان «صلاح السعدني ابن الحلم واليقظة»، كتبه أحمد خميس.

كما أن الشاعر والمخرج نجيب سرور له أيضا إصدار بعنوان «نجيب سرور فارس الميثولوجيا»، إعداد الدكتور أشرف الصبان، واختار أحمد محمد الشريف عنوان «المنتصر بالله.. ضحكة سعيدة» للكتاب الذي يتناول فيه حياته وأهم أعماله.

أما النجمة سهير المرشدي، فقد اختار لها الدكتور مصطفي عبدالحميد، عنوان «سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري»، وآخر الإصدارات كان كتاب عن الفنان عباس أحمد، يتناول إنجازه المسرحي وتجاربه المتعددة، كتبه بعنوان «عباس أحمد راهب المسرح المصري»، بقلم الدكتور أحمد يوسف عزت.

بالإضافة لهذه الإصدارات الـ6، هناك آخر سابع، وهو «دليل المهرجان»، أعدته ماجدة عبدالعليم، المنسق العام للمهرجان، وفي الطريق إصدار ثامن يحوي المحور الفكري (150 سنة مسرح)، وشهادات كبار المسرحيين يعده جرجس شكري.

وتقام الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح، في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم دورة «الآباء»، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري، الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، منهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيسا للمهرجان، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق، بالإضافة إلى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.